Die Polizei Duisburg rückte am Dienstagabend zu einem Schiffsunfall auf dem Rhein aus. (Symbolbild)

Schiffsunfall Güterschiff kollidiert auf dem Rhein in Duisburg mit Tanker

Duisburg. Auf dem Duisburger Rhein ist ein Güterschiff bei der Ausfahrt aus dem Hafen mit einem Tanker zusammengestoßen. Beide Schiffe wurden beschädigt.

Zwei Schiffe sind auf dem Rhein in Duisburg frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu dem Unfall, als ein Gütermotorschiff am Dienstagabend, 26. Oktober, um 21.30 Uhr den Hafen „Rheinhausen“ verließ. Bei der Ausfahrt ist es mit einem Tanker kollidiert, der den Rhein in Richtung Düsseldorf befuhr.

Beide Schiffe waren zwar nach dem Unfall weiterhin schwimmfähig, weiterfahren konnten sie aber nicht: Der Tanker war zu stark beschädigt und das Gütermotorschiff hatte zu wenig Besatzungsmitglieder an Bord.

Verletzt wurde bei dem Schiffsunfall niemand.

