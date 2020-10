Fridays for Future (FFF) darf bei ihrer geplanten Fahrrad-Demo am Freitag, 2. Oktober, über ein nach einem Lkw-Unfall voll gesperrtes Teilstück der A 40 fahren. Dies hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden und mitgeteilt. Die Polizei Duisburg als genehmigende Behörde hatte eine Demo unter Einbeziehung der Autobahn am Donnerstag grundsätzlich verboten. Die Duisburger Klima-Aktivisten hatten daraufhin Klage per Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingelegt.

Sie dürfen nun zwar nicht, wie ursprünglich geplant, schon ab dem Autobahnkreuz Kaiserberg auf die A 40 bis zur Ausfahrt Mülheim an der Ruhr radeln. Dieser Abschnitt ist lediglich in Richtung Mülheim/Essen gesperrt; in der anderen Richtung ist er freigegeben. Das Gericht teilt hier die Sicherheitsbedenken der Polizei wegen der Autofahrer im Gegenverkehr, die durch die Demo abgelenkt werden könnten.

Fridays for Future Duisburg: Verwaltungsgericht lässt Rad-Demo auf voll gesperrtem Teilstück der A 40 zu

Mit einer von Fridays for Future vorgeschlagenen und von der Polizei im Vorfeld ebenfalls abgelehnten Alternativ-Route hat das Gericht aber keine Probleme. Sie führt von der Auffahrt Styrum in Richtung Duisburg über die hier auf beiden Seiten gesperrte A 40 bis zur vom Lkw beschädigten Brücke und auf der gleichen Seite wieder zurück.

Die Polizei hatte hier wegen des Baustellenverkehrs und der zu erwartenden Verzögerungen mit Blick auf den engen Zeitplan Bedenken gesehen. Schließlich soll die A 40 in dem Bereich laut Straßen NRW bereits am kommenden Sonntag, 4. Oktober, um 22 Uhr wieder freigegeben werden. Laut Polizei müsste die Baustelle für die Rad-Demo abgesperrt werden, was zu einer Verzögerung bis zu einer Stunde führen würde.

Polizei legt keine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster ein

Dieses Argument war das Gericht nicht ausreichend, um die Veranstaltung auf diesem Teilabschnitt zu untersagen. Gegen den Beschluss hätte Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster eingelegt werden können.

Dies wird die Polizei nach Aussage einer Sprecherin aber nicht tun. „Wir akzeptieren die Entscheidung des Gerichts. Sie ist nicht in unserem Sinne. Aber wir ziehen das jetzt durch.“ Die Polizei sei ohnehin für diesen Fall gewappnet gewesen. „Wir hatten entsprechende Kräfte vorgehalten.“ Darunter sind zahlreiche Motorradfahrer, die die Demo auch über die A 40 begleiten werden,. Und der Neudorfer Bezirksbeamte Wolfgang Brentjes ist selbst mit dem Rad da.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Nach einer ersten Schätzung unseres Reporters vor Ort haben sich aktuell gut 100 Teilnehmer vor dem Duisburger Hauptbahnhof zur Demo versammelt. Der Startschuss ist mittlerweile gefallen.