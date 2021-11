Duisburger Musikpreis wird an Sänger Valer Sabadus verliehen

Duisburg. Valer Sabadus erhält den Musikpreis der Stadt Duisburg. Bei Verleihung gibt der international gefeierte Countertenor Kostproben seines Könnens.

Der Musikpreis der Stadt Duisburg geht in diesem Jahr an den Countertenor Valer Sabadus. Am Sonntag, 21. November, beginnt um 11 Uhr die Preisverleihung im Theater Duisburg. Auf dem Programm steht ein Künstlergespräch zwischen dem Journalisten Dr. Holger Noltze und Preisträger Valer Sabadus. Der Countertenor singt Werke von Georg Friedrich Händel, Henry Purcell und Antonio Vivaldi, begleitet vom Ensemble Ludus Instrumentalis. Der Eintritt ist frei, Platzkarten können an der Theaterkasse vorbestellt werden.

Valer Sabadus, der 1986 in Rumänien geboren wurde und mit fünf Jahren nach Deutschland kam, fasziniert mit seiner Stimme die internationale Musikwelt: Seine natürliche Musikalität, sein reiches lyrisches Timbre und die kernige Virtuosität der Koloraturen – all das macht ihn zu einer singulären Erscheinung sowohl auf der Opernbühne als auch auf dem Konzertpodium.

An der Deutschen Oper am Rhein wurde er 2013 in Stefan Herheims bildkräftiger Inszenierung von Händels „Xerxes“ bejubelt. In Duisburg war Valer Sabadus zuletzt 2019 an der Seite des Barockorchesters Concerto Köln mit einem Programm rund um seinen legendären Kollegen Farinelli zu erleben.

Auch in dieser Spielzeit ist er bei den Duisburger Kammerkonzerten zu Gast. Gemeinsam mit „SPARK - die klassische Band“ stellt er am 5. Dezember seine sängerische Vielseitigkeit unter Beweis: Auf dem Programm unter dem Motto „Closer to Paradise“ stehen Werke von Georg Friedrich Händel und Antonio Vivaldi, von Robert Schumann und Kurt Weill, von Depeche Mode bis Rammstein.

