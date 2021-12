Duisburger Mahmut Özdemir wird als Staatssekretär gehandelt

Duisburg. Der Duisburger Mahmut Özdemir, Bundestagsabgeordneter für die SPD, soll nach Angaben von Korrespondenten parlamentarischer Staatssekretär werden.

Wird Mahmut Özdemir parlamentarischer Staatssekretär? Der Name des Duisburger Bundestagsabgeordneten (SPD) kursiert jedenfalls in Berlin. Moritz Rödle, der als Korrespondent für die ARD in der Hauptstadt arbeitet, hat auf dem Nachrichtendienst Twitter eine Liste mit Namen veröffentlicht, allesamt künftige Parlamentarische Staatssekretäre. Die Personalie stimmt auch mit unbestätigten Informationen unserer Lokalredaktion überein.

Jetzt habe ich die ersten Namen für Parlamentarische Staatssekretäre/innen bestätigt.



BMI: Saathoff, Özdemir



Özdemir soll demnach im Innenministerium tätig werden und damit an die Seite der frisch gekürten künftigen Innenministerin Nancy Faeser (SPD) rücken. Sein Berliner Büro wollte diese Nachricht auf Nachfrage zunächst nicht kommentieren, versprach aber ein zeitnahes Statement.

Schickt die SPD Mahmut Özdemir ins Innenministerium? Das macht ein parlamentarischer Staatssekretär

Um Parlamentarischer Staatssekretär zu werden, muss man Mitglied des Deutschen Bundestages sein. Die Staatssekretäre unterstützen die jeweiligen Bundesminister bei ihren Aufgaben, pflegen die Verbindung zu Bundestag und Bundesrat sowie zu den Ausschüssen.

Ein parlamentarischer Staatssekretär vertritt einen Minister nach außen, im Gegensatz dazu fungiert ein beamteter Staatssekretär als Behördenleiter intern.

Es wäre der nächste Karriereschritt für Mahmut Özdemir, der 2013 mit 26 Jahren als jüngster Bundestagsabgeordneter bundesweit Schlagzeilen machte: Erst Ende Oktober war Özdemir von den hiesigen Genossinnen und Genossen nach einem monatelangen Machtkampf zum neuen Vorsitzenden der Duisburger SPD gewählt worden.

Im neuen Bundestag sind neben Mahmut Özdemir seit der Bundestagswahl vier weitere Duisburgerinnen und Duisburger vertreten: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), die Grünen Lamya Kaddor und Felix Banaszak sowie der Linke Christian Leye.

