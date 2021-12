Duisburger Impfstationen bleiben an Feiertagen geschlossen

Duisburg. Die vier städtischen Impfstationen in Duisburg bleiben an Weihnachten und Neujahr geschlossen. Die Nachfrage ging zuletzt wieder zurück.

Wie angekündigt bleiben die vier städtischen Impfstellen in Duisburg an den Weihnachtsfeiertagen sowie am Wochenende nach Silvester (31. Dezember bis 2. Januar) geschlossen.

Zuletzt war die Nachfrage dort laut Angaben der Stadt und Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zurückgegangen. Krisenstabsleiter Martin Murrack erklärte dazu: „Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit fast zwei Jahren am Limit und darüber hinaus. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Ergänzend zu den Hausarztpraxen bieten wir seit Wochen Impfungen im gesamten Stadtgebiet an, sowohl an vier festen Standorten als auch an wechselnden mobilen Standorten. Wir könnten so pro Tag 4.000 Menschen impfen. Aktuell kommen jedoch pro Tag nicht mehr als 2.000 Personen zu uns.“

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Murrack sagte weiter: „Daher werden die städtischen Impfzentren an den Feiertagen nicht öffnen. Alle, die dort im Einsatz sind, haben sich eine kurze Pause mehr als verdient, um Kraft für die kommenden Wochen zu schöpfen. Ich lade aber alle ein, die Zeit zwischen den Jahren und zu Beginn des neuen Jahres zu nutzen, sich impfen oder boostern zu lassen.“

Duisburg: Diese vier Impfstationen sind zwischen den Feiertagen in Betrieb

Vom 27. bis 30. Dezember sind diese vier Impfstationen täglich von 10.30 bis 17.30 Uhr geöffnet:

Bürgermeister-Wendel-Platz in Alt-Homberg, Lauerstraße

Fläche gegenüber der Merkez Moschee, Warbruckstraße 51

Ehemaliger Parkplatz von Real, Buscherstraße

Portsmouthplatz am Hauptbahnhof

Hinzu kommt am 28. Dezember, ebenfalls in der Zeit von 10.30 bis 17.30 Uhr, ein dezentrales Angebot im Verein für Jugendhilfe und Soziales Ruhrort, Bergiusstraße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg