Duisburger Halloween-Bilanz: Ruhestörungen und Eierwürfe

Ruhestörungen und Krawalle haben die Duisburger Polizei in der Nacht zu Montag beschäftigt.

Duisburg. Eine ereignisreiche Halloween-Nacht liegt hinter den Beamten der Duisburger Polizei. Bei hunderten Einsätzen gingen sie gegen Randalierer vor.

Die Duisburger Polizei hat eine erste Bilanz zur Halloween-Nacht veröffentlicht. Demnach wurden die Beamtinnen und Beamten zu „mehreren hundert“ Einsätzen gerufen – meistens ging es um Ruhestörungen oder einzelne Randalierer.

Immer wieder ging es bei den Einsätze aber auch um Kinder und Jugendliche, die wahlweise Häuser, Autos oder Passanten mit Eiern, Tomaten oder Böllern bewarfen. Beispielsweise habe ein Passant gegen 16.30 Uhr der Polizei gemeldet, im Bereich einer Gaststätte nahe des Meidericher Bahnhofs aus einer Gruppe heraus mit Eiern beworfen worden zu sein. Daraufhin habe sich Zeugen zufolge eine Schlägerei entwickelt. Als die Polizei eintraf, löste sich die Gruppe auf. Polizisten konnten eine verdächtige Jugendliche in der Nähe stellen. Die Beamten schrieben eine Anzeige.

DVG meldet Eierwürfe auf Busse und Bahnen

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) meldete am frühen Abend Sachbeschädigung durch Eierwürfe an ihren Bussen und Bahnen auf der Wanheimer Straße in Hochfeld. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben zwei Jugendliche fassen, die auch ein Polizeiauto mit Eiern beworfen haben sollen. Auch sie erwartet eine Anzeige.

Dass man Halloween auch friedlich feiern kann, bewiesen die Teilnehmenden des Halloween-Run im Landschaftspark. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause konnten diesmal zumindest 1000 kleine und große Läufer an den Start gehen und sich zünftig erschrecken lassen. Hier finden Sie viele Fotos vom Lauf. (mein)

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg