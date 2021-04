Duisburg bekommt einen eigenen Spielteppich für Kinder

Duisburg. Duisburg bekommt einen Spielteppich. Kinder können so mit Spielzeugautos Zoo, Salvatorkirche oder MSV-Arena ansteuern. Wo es die Teppiche gibt.

Viele kennen Spielteppiche aus der Kindheit: Mit Spielzeugautos wurden wirre Straßen in einem anonymen Großstadtdschungel befahren. Das niederländische Unternehmen City-Play denkt das Spielerlebnis neu und hat Teppiche für Kinder entwickelt, die sich an echten Städten orientieren – so auch für Duisburg.

Einmal mit dem Spielzeugauto über die Rheinbrücke Neuenkamp, dann weiter zum Rathaus und an der Salvatorkirche vorbei geht es über den Hauptbahnhof Duisburg bis hin zum Zoo am Kaiserberg mit seiner ikonischen Brücke über der Autobahn – mehr als 25 stadttypische Orte haben sich die Illustratoren ausgesucht und für Abenteuer im Spielzimmer ausgewählt.

Spielteppich für Duisburg in Zusammenarbeit mit Einheimischen entstanden

Auch geografisch orientieren sich die Landmarken und bekannten Punkte an den Gegebenheiten der Stadt. Das Ziel: Kinder bekommen „spielerisch einen Überblick über den Aufbau von Duisburg“ und lernen so räumliches Sehen und infrastrukturelles Denken, so das Unternehmen. Neben der Sehkraft werde mit einem Spielteppich auch die Hand-Augen-Koordination von Kindern gestärkt, weil sie mit dem ganzen Körper auf einer großen Fläche arbeiten.

Eng wurde mit Einheimischen bei der Konzeption zusammengearbeitet, um ein authentisches Spielerlebnis zu schaffen und den „Geist von Duisburg“ einzufangen, so das Unternehmen. Deshalb darf auf dem Teppich auch eine Currywurst-Bude nicht fehlen.

Unternehmen hat Teppiche für 38 Städte entwickelt

Insgesamt hat das Unternehmen bereits für 38 Städte in den Niederlanden und in Deutschland Teppiche entwickelt. Die Teppiche sind 115 Zentimeter lang und 175 Zentimeter breit. Der Preis für einen Duisburg-Spielteppich beträgt 59,95 Euro. Mehr Details finden Interessierte unter www.stadtspielteppich.de.