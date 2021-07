Corona: Wie Duisburgs Discos ihre Wiedereröffnungen planen

Für die „Night of light“ im vergangenen Jahr in Warnrot erleuchtet, bald wieder zurück im alten Glanz? Das Pulp in Duisburg-Hochfeld arbeitet auf seine Wiedereröffnung hin.

Duisburg. Clubs und Discos in Duisburg bleiben trotz Öffnungserlaubnis noch zu – mit einer Ausnahme. Welche Gründe das Pulp, Old Daddy und Co. anführen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg liegt seit etwas über drei Wochen stabil unter zehn, die Intensivstationen der Krankenhäuser sind entlastet: Duisburg atmet in diesen Wochen der Corona-Pandemie durch. Die am vergangenen Freitag eingeführte Inzidenzstufe 0 erlaubt in NRW zumindest theoretisch die Rückkehr der Nacht, Duisburgs Discotheken können und wollen davon aber noch keinen Gebrauch machen. Der aktuelle Stand.

Pulp Event-Schloss in Duisburg-Hochfeld

Am 15. Juni feierte das Pulp Event-Schloss in Hochfeld einen stillen 25. Geburtstag. Die große Party soll nachgeholt werden, in einem Facebook-Post äußerte sich das Team jetzt ausführlich zu den Perspektiven. Man habe auf eine Wiederöffnung Anfang September bzw. frühestens Ende August hingearbeitet, schreibt das Pulp, und sei von den neu eingeführten Regeln sehr überrascht. „Auch wenn wir gerne wieder mit Euch zusammen feiern möchten, ist dies kurzfristig noch nicht möglich.“

Als Gründe führt das Pulp ein noch mit der Stadt abzustimmendes Hygienekonzept an, auch Ersatz für Mitarbeiter, die sich in den vergangenen 16 Monaten umorientiert hätten, müssten erst gefunden, dann angemeldet und eingearbeitet werden. Auch die Renovierungsarbeiten seien noch nicht abgeschlossen, betont das Party-Schloss. Immerhin steht inzwischen die neue Frischluftanlage.

Wann öffnen die Tore des Pulp in Duisburg-Hochfeld wieder? Die Betreiber geben sich noch zurückhaltend. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Zum Abschluss äußert sich die Discothek mit Blick auf die Delta-Variante und steigende Inzidenzzahlen grundsätzlich: „Es wäre sehr kontraproduktiv, jetzt auf Biegen und Brechen schnell zu öffnen, um dann eventuell wegen einer wieder steigenden Inzidenz nach kurzer Zeit wieder schließen zu müssen.“

Und weiter: „Wir finden es zudem verantwortungsvoller allen Gästen und Mitarbeitern gegenüber, die Entwicklung noch etwas abzuwarten.“ Im Hinterkopf dürften dabei auch Meldungen von einem Vorfall im niederländischen Enschede eine Rolle spielen, wo sich nach einer Partynacht wahrscheinlich hunderte Gäste mit dem Virus infizierten.

Motorrad Jansen in Rheinhausen

„Programmiert, getestet und viel geflucht“ – das Team Jansen der gleichnamigen Disco in Rheinhausen meldete sich am Sonntag bei Facebook zu Wort und postete ein Video vom Testlauf mit Musik und Lichteffekten. „Die Tanzbeine können es auch kaum abwarten, mal wieder ausgeführt zu werden“, war nur eine der zumeist erwartungsvollen Reaktionen.

Ein exaktes Wiedereröffnungsdatum kann Motorrad Jansen trotz Appetithappen noch nicht geben, die Kult-Disco geht von einem Re-Start „nicht vor August“ aus. Dennoch: „Unsere DJ‘s sind schon heiß wie Frittenfett und stehen in den Startlöchern, wann es wieder los geht.“

Old Daddy in der Innenstadt

Auch das Old Daddy in der Innenstadt verfasste am Wochenende einen Social Media-Beitrag, um vor allem zum geforderten Hygienekonzept ausführlich Stellung zu nehmen. „Natürlich arbeiten wir im Hintergrund unter Hochdruck daran, ein Hygienekonzept nach den neusten Richtlinien für die Stufe 0 zu entwickeln und hoffen dabei inständig, dass die Inzidenz nicht sofort wieder unsere Planung überholt“, schreiben Peter Jurjahn und Co, um zu ergänzen: „Was wir bereits alles an Konzepten in unseren Schreibtischschubladen haben, das glaubt uns niemand.“

Aktuell lebloser Kult: Das Old Daddy in Duisburgs Innenstadt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Eine Öffnung ohne Konzept für maximal 100 Menschen kommt für das Old Daddy dagegen nicht in Frage, stattdessen hofft die Disco auf schnelle Informationen vom Ordnungsamt. Genau dort hakt es allerdings, wie der Betreiber auf Rückfrage mitteilt. „Für meinen Laden in Oberhausen habe ich alles eingereicht, in Duisburg erreiche ich keinen. Das ist sehr traurig“, betont Jurjahn.

Villa Rheinperle in Friemersheim

Und so stillt die Sehnsucht nach Tanz und Unbeschwertheit in der Stadt aktuell wohl nur die Villa Rheinperle in Friemersheim. Dort geht der „Luft & Liebe Biergarten“ am kommenden Samstag in die nächste Runde, unter freiem Himmel erzeugen die Betreiber mit Loungemöbeln und DJs ein Beach-Club-Feeling am Rhein.

Sollte das Wetter der Villa Rheinperle einen Strich durch die Rechnung machen, steht immer noch der Wintergarten zur Verfügung. Alle Informationen zur Veranstaltung am Samstag, den auflegenden DJs und Tickets gibt es bei Facebook oder auf www.villa.rheinperle.de.

So gehen die Clubs und Discos der Region mit der Inzidenzstufe 0 um:

