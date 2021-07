Als zweiter Zoo in Europa: Seltener Zuchterfolg in Duisburg

Dem Tierpark am Kaiserberg ist erst als zweitem Zoo in Europa ein seltener Zuchterfolg gelungen.

Duisburg. Dem Tierpark am Kaiserberg ist erst als zweitem Zoo in Europa ein seltener Zuchterfolg gelungen. Um welche Tierart aus dem Aquarium es geht.

Er lebt nur in einem kleinen Verbreitungsgebiet im Nord-Osten Madagaskars und gilt als stark gefährdet: Der Loiselle-Madagaskarbuntbarsch. Nun ist dem Tierpark am Kaiserberg erst als zweitem Zoo in Europa ein wichtiger Zuchterfolg gelungen.

Weit über 50 Jungfische schwimmen derzeit in einer extra für sie hergerichteten Zuchtanlage hinter den Kulissen. „Das ist ein großer Erfolg – für uns als Zoo, sowie für den Schutz dieser Tierart“, freut sich Maik Peschke. Der Revierleiter des Aquariums betreut die Tiere seit ihrer Ankunft im vergangenen Jahr.

Zuchterfolg im Zoo Duisburg: Nachwuchs bei seltenen Fische am Kaiserberg

Damals reisten elf Fische aus dem Zoo Köln an den Kaiserberg, die in Duisburg den Grundstein für den Aufbau der neuen Zuchtgruppe legten. „Wir sind Teil des europäischen Netzwerkes zur Erhaltung madagassischer Fischarten und tragen mit der Haltung und Zucht aktiv dazu bei, stabile Reservepopulationen unter geschützten Bedingungen zu etablieren“, so Peschke weiter.

So lebt auch die stark gefährdete Magarahara-Buntbarsch am Kaiserberg – der laut Zoo als seltenster Fisch der Welt gilt. Auch der Madagaskar-Ährenfisch ist durch Lebensraumzerstörung stark betroffen – und auch bei deser Art gab es im Zoo vor wenigen Wochen Nachwuchs, erzählt Pescke.

Lebensraum der Fische zerstört

Madagaskar beheimatet unzählige seltene Tier- und Pflanzenarten. Viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht, etwa aufgrund von Brandrodung für die Landwirtschaft oder das unkontrollierte Abholzen des Regenwaldes. Die Folge: Das Ökosystem kommt aus dem Gleichgewicht, Seen und Flüsse trocknen aus, der Lebensraum zahlreicher Fischarten schwindet.

Bei den Loiselle-Madagaskarbuntbarschen ist dem Tierpark am Kaiserberg erst als zweitem Zoo in Europa ein wichtiger Zuchterfolg gelungen. Foto: J. Tegge / Zoo Duisburg

