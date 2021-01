90-jährige Duisburgerin blickt auf Corona gelassen zurück

Duisburg. Maria Wittfeld aus Duisburg-Hochheide hat in 90 Jahren viel erlebt und erlitten. Corona hat ihre optimistische Lebenseinstellung nicht besiegt.

Dass ihre groß geplante Feier zum 90. Geburtstag am 1. Mai ausgefallen ist, sieht Maria Wittfeld ganz gelassen. „Ist doch alles nur Nebensache“, sagt die Duisburgerin, die schon viel im Leben überstanden hat. 2020 kamen auch noch eine Covid-19-Erkrankung und anschließend ein Schlaganfall hinzu.

Mit dem Corona-Virus infiziert hat sie sich am ersten Sonntag im April. Die evangelische Kirche, die sie regelmäßig besucht, war bereits wegen der Pandemie geschlossen, so traf sie sich mit anderen Gemeindemitgliedern davor. „Wir standen weit auseinander, kein Körperkontakt, kein Händedruck – nichts“, kann sich Maria Wittfeld nicht erklären, wie sie ans Virus gekommen ist. Unter den Besuchern seien wohl „einige Positive“ gewesen.

Zwölf Tage musste die Duisburgerin auf der Intensivstation bleiben

Eine Woche lang spürte sie nichts, dann kamen Kopfschmerzen, ein trockener Husten und Fieber. „Mutter war anders als sonst“, sagt ihre Tochter Ulrike Tübing, die in Ochtrup lebt, und sofort nach Hochheide aufgebrochen ist. „Wir haben gar nicht an Corona gedacht.“ Bis Maria Wittfeld kurzatmig wurde. „Sie war total durch den Wind, am Freitagmorgen bekam sie keine Luft mehr, und wir haben sie sofort ins Krankenhaus gebracht“, sagt Ulrike Tübing.

Zwölf Tage verbrachte Maria Wittfeld, die Diabetes und einen Herzschrittmacher hat, auf der Intensivstation und bekam Sauerstoff. „Die Ärzte haben mir zu einer Patientenverfügung geraten, das war nicht schön“, sagt sie. Sie überstand die Krise und wurde schnell nach Hause entlassen, wo sie noch zwei Wochen in Quarantäne verbringen musste.

Die Schwäche und der Geschmacksverlust machen ihr zu schaffen

„Am Tag vor meinem Geburtstag hat mein Hausarzt Blut abgenommen, mich in den Arm genommen und gesagt: Du bist gesund.“ So richtig gesund fühlt sich Maria Wittfeld allerdings seither nicht. „Ich bin immer noch schlapp, ich rieche nichts und kann keinen Apfel sehen“, berichtet die 90-Jährige von typischen Corona-Folgen; bei vielen Infizierten greift das Virus greift den Riechnerv an. „Nur scharf wie Chili und sauer schmecken mir.“

Obwohl sie nach Corona nicht mehr so fit ist wie vorher, ist Maria Wittfeld für eine 90-Jährige sehr gut zurecht – 80 würde man ihr sofort glauben. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Und die Schwäche macht Maria Wittfeld noch zu schaffen. „Sie ist nicht mehr wie sonst“, sagt auch ihre Tochter über zuvor so rüstige Mutter. „Dieses Jahr war schlimm“, blickt die 90-Jährige zurück. Während sie im Krankenhaus war, ist ihre 111 Jahre alte Mutter gestorben, an deren Beisetzung sie nicht teilnehmen konnte. Und im August erlitt Maria Wittfeld einen Schlaganfall.

Ängstliche Reaktionen kommen vor

In der Reha-Klinik in Bad Wünnenberg erlebte sie dann, was Corona-Patienten auslösen, die die Krankheit überstanden haben, also selbst immun und nicht infektiös sind: Angst. Die beiden Frauen, zu denen sie an den Tisch gesetzt wurde, stellten am nächsten Tag ihr Namensschild beiseite. Eine deutliche Ausladung. „Damit haben sie mir aber einen Gefallen getan, mit meiner neuen Tischnachbarin habe ich mich dann sehr gut verstanden“, sagt Maria Wittfeld.

„Ich bin gläubig, in meinem Herzen steht geschrieben: Danke“, sagt eine Frau, die in 90 Lebensjahren viel verschmerzen musste. Als sie 1941 mit ihrer Schwester in der Kinderlandverschickung in Schlesien war, verunglückte ihr Vater im Krupp-Stahlwerk in Rheinhausen schwer. Dennoch wurde er 1944 noch als Soldat eingezogen. Beim Weihnachtsfest 1945 kreiste die Familie nur um eine Frage: „Wo ist Papa?“ Er überlebte die Kriegsgefangenschaft in Maryland/USA und Frankreich und kehrte 1946 zurück.

Maria Wittfeld bereitet gerne Freude

„Ich habe auch viel Freude im Leben gehabt“, sagt Maria Wittfeld, die gerne Freude bereitet. Jedes Jahr zu Weihnachten schickt sie 22 Postkarten und kleine Geschenke an ihre Nachbarn. „In diesem Jahr oft Masken, die kann jeder gebrauchen.“ Sie geht noch fast täglich raus, zur Physiotherapie, erledigt Einkäufe, hält Kontakt zur Gemeinde.

Weihnachten 2020 hat sie allein gefeiert. „Aber ich bin nicht einsam“, sagt Maria Wittfeld, die zwei Töchter, vier Enkel und sechs Urenkel hat. „Ich weiß doch, dass die an mich denken.“ Den Weihnachtsgottesdienst hat sie sonntags im Fernsehen verfolgt, „das brauche ich“. Und sie hat Bekannte angerufen. „Da hatte ich zwei Tage Telefonitis“, lacht Maria Wittfeld: „Kartenspielen konnten wir ja leider nicht.“