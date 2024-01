Thier Galerie in Dortmund: Alle Infos zum Shopping-Palast

Thier Galerie: Shopping und Gastro an einem Ort in Dortmund.

Dortmund Die Thier Galerie in der Dortmunder Innenstadt ist eines der großen Shopping-Zentren in der Region. Alle wichtigen Infos zur Mall im Überblick.

Shopping in Dortmund: Die Thier-Galerie ist das Herzstück der Einkaufsstraße in der Innenstadt.

Über 150 Shops und Läden in der Thier-Galerie bieten eine große Auswahl.

Wie groß die Mall in Dortmund ist, welche Läden vorhanden sind und was das Parken kostet, haben wir zusammengefasst.

Kleidung, Elektronik, Drogerie und noch mehr gibt es in der Thier-Galerie in Dortmund. Die Thier-Galerie lockt neben dem Signal-Iduna-Park oder dem Dortmunder Zoo immer wieder Besucher nach Dortmund. Doch wo lässt sich am besten parken? Wie sind ide Öffnungszeiten? Die wichtigsten Informationen zur Thier-Galerie haben wir für Sie zusammengefasst.

Was ist die Thier Galerie in Dortmund?

Die Thier-Galerie ist ein großes Einkaufzentrum am Westenhellweg in der Dortmunder Innenstadt. Zu finden sind hier zahlreiche Geschäfte, wie Elektronikgeschäfte, Bekleidungsgeschäfte sowie Juweliere. Dazu kommt ein Gastroangebot mit Restaurants und mehr.

Wo liegt die Thier Galerie?

Zu finden ist die Thier-Galerie im Südwesten der Innenstadt in Dortmund. Dabei ist sie durch ihr Design kaum zu übersehen. Die Adresse: Westenhellweg 102-106, 44137 Dortmund. Dazu ist der Westenhellenweg in Dortmund eine der am stärksten frequentierten und beliebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands.

Die Thier Galerie liegt am Westenhellweg in der Innenstadt von Dortmund. Die Fußgängerzone ist eine der beliebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Wie groß ist die Thier Galerie in Dortmund?

Mit knapp 111.000 Quadratmetern Gesamtfläche und 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche hat das Einkaufszentrum viel Platz für Gastro, Läden und Geschäfte. Im Vergleich dazu hat der Limbecker Platz in Essen rund 70.000 und das Westfield Centro in Oberhausen etwa 125.000 Quadratmeter an Gesamtgröße.

Wie viele Geschäfte gibt es in der Thier Galerie?

Auch mit seinen vielen Geschäften reiht sich die Thier-Galerie in Dortmund in die großen Einkaufszentren der Region ein. 160 Shops, Läden und Restaurants warten auf die Besucher. Zum Vergleich: Der Limbecker Platz und das Westfield Centro beheimaten mehr als 200 Geschäfte, inklusive Gastroangebot.

Wann hat die Dortmunder Thier Galerie geöffnet?

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr

An diesen Feiertagen ist geschlossen: 29. März (Karfreitag), 1. April (Ostermontag), 1. Mai (Tag der Arbeit), 9. Mai (Christi Himmelfahrt), 20. Mai (Pfingstmontag), 30. Mai (Fronleichnam), 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), 1. November, 25./26. Derzember (beide Weihnachstfeiertage)

Abweichende Öffnungszeiten von Shops und Services finden sie auf der Internetseite der Thier Galerie

Welche Läden und Shops warten in der Thier Galerie in Dortmund?

Eine Auswahl der vorhandenen Geschäfte in der Thier-Galerie:

Adidas

Apollo

Bijou Brigitte

Blue Brixx

BVB-Fanshop

Camp David

Christ

Cyberport

Deichmann

dm

Engbers

Esprit

G-Star

Hollister

Jack & Jones

Levi‘s

McPaper

Oil & Vinegar

Pandora

Primark

Rituals

Superdry

Thalia

Tommy Hilfiger

Tk Maxx

Walbusch

Die Food-Meile in der Thier-Galerie umfasst ein vielfältiges Angebot. Mit dabei sind Döner und Pizza. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Welche Restaurants gibt es in der Thier-Galerie

Die Anzahl der Restaurants und Imbisse in der Thier-Galerie ist groß. Insgesamt 22 Läden sind in der Auswahl mit dabei:

Beautee

Boboq Bubble Tea

Chutney Indian Food

Çiğköftem

Gelato49 (Eiskiosk und Café)

French Tacos

Frietjes van Holland

Frittenwerk

Goodtra/Flashy Donuts

Hakari Asian Food

Hövels Hausbrauerei und Biergarten

Immergün

Kentucky Fried Chicken

Hapiness Station

Mr. Chicken

Mr. Phung

Schlemmer Kebap

Starbucks

Thai Curry Delhi

The Pide

Vabene

Sind Hunde in der Thier Galerie erlaubt?

Gute Nachrichten für alle Hundebesitzer: Hunde dürfen an der Leine mit in die Thier-Galerie. Das erlaubt die Center-Ordnung.

Parken in der Dortmunder Thier Galerie

730 Parkplätze stehen direkt im angeschlossenen Parkhaus zur Verfügung, 24 Behindertenparkplätze

Öffnungszeit des Parkhauses: Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr

Ausfahrt ist jeweils 30 Minuten nach Schließung möglich

Kosten für die Parkgebühr: 1,50 Euro pro Stunde, jede weitere Stunde 1,50 Euro, Tagespreis 15 Euro, Kartenverlust 20 Euro

Dortmund: Die Thier-Galerie ist ein fester Bestandteil der Innenstadt und ein Besuchermagnet am Westenhellweg. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Anfahrt zur Thier-Galerie mit dem Auto

Es gibt zwei Parkhaus-Einfahrten zur Thier-Galerie: „Hövelstraße“ und „Martinstraße“. In der rückseitigen Martinstraße ist es meist leerer. Zu besonderen Stoßzeiten staut sich der Verkehr in der Hövelstraße weit zurück, teils reicht die Schlange bis auf den Dortmunder Wall.

Mit dem ÖPNV zur Thier Galerie nach Dortmund

Es sind drei U-Bahn-Stationen in der Nähe der Thier-Galerie: Kampstraße, Stadtgarten und etwas entfernt das Westentor.

Stadtbahn-Haltestelle Kampstraße: U41, U43, U44, U45, U47, U49

Stadtbahn-Haltestelle Stadtgarten: U41, U42, U45, U46, U47, U49

Stadtbahn-Haltestelle Westentor: U43, U44

Fußweg vom Hauptbahnhof Dortmund 5 Minuten

Wie lange gibt es die Thier Galerie in Dortmund schon?

2011 eröffnete das Einkaufszentrum im Herzen der Dortmunder Innenstadt und zieht Besucher aus der gesamten Region an, aus dem Sauerland, den Kreisen Lippe, Unna und Soest und aus dem Ruhrgebiet. Zuvor war durch den Rückzug der Dortmunder Thier-Brauerei (heute Radeberger) viel Platz entstanden, der Bereich lag länger brach und wurde von der Clubszene genutzt. Für den Neubau des Centers wurde neben den Brauereigebäuden auch das historische Brinkmann-/Berlet-Haus am Westenhellweg abgerissen – aber die denkmalgeschützte Fassade wurde detailgetreu wieder aufgebaut und in die Thier-Galerie integriert. So kam es zur markanten Säulen-Architektur der Mall.

Auch interessant: Ikea Dortmund: Hier warten Möbel, Frühstück und Trödelmarkt

Woher hat die Thier Galerie in Dortmund ihren Namen?

Das Shopping-Center hat seinen Namen durch die früher dort ansässige Thier-Brauerei. Heute wird Thier-Pils in der Großbrauerei der Radeberger-Gruppe an der Steigerstraße in der Dortmunder Nordstadt gebraut. Mit der Thier-Galerie bleibt der Name des Traditionsbieres zumindest in anderer Form in der Dortmunder Innenstadt bestehen.

Wem gehört die Thier Galerie?

Verwaltete wird die Thier-Galerie durch die ECE Marketplaces GmbH & Co. KG aus Hamburg. Das Unternehmen verwaltet neben dem Center in Dortmund auch weitere in ganz Deutschland. Unter anderem auch den Limbecker Platz in Essen oder das Allee-Center in Hamm. Dazu kommen weitere Malls in ganz Europa.

