Rosenmontagszug und Kinderkarneval in Dortmund – alle Infos

Dortmund. Bald wird's wieder bunt in Dortmund: Zu Kinderkarneval und Rosenmontagsumzug kommen Tausende in die Stadt. Auch die Karnevalskirmes ist zurück.

Nach mehreren coronaverkorksten Karnevals-Jahren läuft an Karneval 2023 in Dortmund wieder alles wie geplant. Sofern dem "Festausschuss Dortmunder Karneval" nicht wieder ein Wintersturm oder Gewitterregen in die Parade fährt... Hier die wichtigsten Karnevalstermine in Dortmund – vom Kinderkarnevalszug bis zur Bacchus-Beerdigung.

Kinderkarnevalszug in Dortmund 2023:

Jubiläum beim Kinderkarneval: Schon zum 40. Mal zieht der Umzug am Sonntag vor der Karnevalswoche (also acht Tage vor Rosenmontag) durch die Dortmunder Innenstadt. Unter anderem das Kinderprinzenpaar präsentiert sich auf der Strecke von Reinoldi durch die Fußgängerzone zur Kampstraße und zurück. Der Kinderumzug dauert knapp 90 Minuten.

Termin: Sonntag, 12. Februar 2023

Sonntag, 12. Februar 2023 Start: 14 Uhr am Europabrunnen (Kleppingstraße an St. Marien), Rückkehr gegen 15.15 Uhr

14 Uhr am Europabrunnen (Kleppingstraße an St. Marien), Rückkehr gegen 15.15 Uhr Strecke: Reinoldikirche, Westenhellweg, Weddepoth, Kampstraße und zurück

Kinderkarnevalszug Dortmund 2023 – Strecke durch die Fußgängerzone Foto: Festausschuss Dortmunder Karneval

Kinderkarnevalsfete im Anschluss an den Umzug:

Direkt nach dem Kinderkarnevalszug durch die Dortmunder Innenstadt können die kleinen Clowns, Dinosaurier und Superheldinnen zur großen "Ki-Ka-Fe" des Festausschusses Dortmunder Karneval rüberhüpfen. Vom Westenhellweg ist es nicht weit bis zum Robert-Bosch-Berufskolleg am Dortmunder U. Hier präsentieren auch die Jugendgruppen der Vereine ihr Programm.

Termin: Sonntag, 12. Februar 2023

Sonntag, 12. Februar 2023 Zeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Aula des Robert-Bosch-Berufskollegs, Benno-Elkan-Allee (hinterm U-Turm)

Aula des Robert-Bosch-Berufskollegs, Benno-Elkan-Allee (hinterm U-Turm) Tickets: Ticketshop des Festausschusses

Karnevalskirmes in der Dortmunder Innenstadt:

Traditionell findet an den tollen Tagen in Dortmund auch die Karnevalskirmes statt – 2023 erstmals wieder nach Corona. Die kleine Kirmes mit jahrzehntelanger Tradition zieht sich von der Reinoldikirche bis zum Alten Markt.

Termin: 16.-20. Februar 2023

16.-20. Februar 2023 Öffnungszeiten: 14-22 Uhr

14-22 Uhr Ort: Innenstadt Dortmund, Reinoldikirche, Alter Markt

Schlüsselübergabe von Oberbürgermeister Westphal:

Am Samstag vor Rosenmontag fordern Prinzenpaar und Kinderprinzenpaar im Dortmunder Rathaus den Stadtschlüssel von Oberbürgermeister Thomas Westphal. Damit übernehmen sie für die Karnevalstage symbolisch die Stadt.

Termin: Samstag, 18. Februar 2023, 11.11 Uhr

Dortmunder Rosenmontagszug 2023 – Strecke vom Eberplatz bis zum Rathaus Foto: Festausschuss Dortmunder Karneval

Dortmunder Rosenmontagszug 2023:

Zum Höhepunkt der Karnevalsfeiern zieht an Rosenmontag der große Karnevalsumzug durch die Dortmunder Innenstadt. Neben den Mitgliedsvereinen nehmen auch viele befreundete Vereine aus dem In- und Ausland teil. Auch Dortmunder Sportvereine sind dabei. Aus der Nordstadt ziehen die rund 50 Wagen, Fußgruppen und Musikzüge durch die Innenstadt zum Südwall. Zum Ausklang findet auf dem Friedensplatz bis 18 Uhr eine karnevalistische Revue statt.

Termin: Rosenmontag, 20. Februar 2023

Rosenmontag, 20. Februar 2023 Zeit: 14 bis 16.30 Uhr

14 bis 16.30 Uhr Karnevalsrevue Friedensplatz: 14 bis 18 Uhr

14 bis 18 Uhr Strecke: Festplatz Eberstraße, Münsterstraße, Heiligegartenstraße, Bornstraße, Schwanen-/Ost-/Südwall

Bacchus-Beerdigung 2023:

Zum Abschluss der Karnevalssession begräbt der Festausschuss Dortmunder Karneval an Aschermittwoch den Bacchus. Mit einer humorvollen Trauerfeier wird der Gott des Weines und der Völlerei zu Grabe getragen – damit ist Karneval beendet.

Termin: Aschermittwoch, 22. Februar 2023, 11.11 Uhr

Aschermittwoch, 22. Februar 2023, 11.11 Uhr Ort: Goldsaal der Westfalenhallen

Goldsaal der Westfalenhallen Tickets: Ticketshop des Festausschusses

