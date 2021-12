Fußfessel entfernt: Mörder von Nicole Schalla ist abgetaucht

Münster/Dortmund. Der Mörder von Nicole Schalla hat sich abgesetzt. Er hätte seine lebenslange Haft antreten sollen. Jetzt sucht die Polizei nach Ralf Hörstemeier.

Vor einer Woche ist das Urteil gegen Ralf Hörstemeier wegen des Mordes an der damals 16-jährigen Nicole Schalla rechtskräftig geworden: lebenslange Haft. Vollstreckt werden kann es vorerst allerdings nicht: Der Mann hat sich abgesetzt. Die Polizei sucht nun auch im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem 56-Jährigen. Hinweise, wo er sich derzeit aufhalten könnte, gibt es nach Angaben eines Sprechers der zuständigen Polizei Münster nicht. Hörstemeier ist demnach mit seiner aktuellen Lebensgefährtin, bei der er zuletzt gelebt hatte, auf der Flucht.

Hörstemeier war im Januar in einem Prozess mit zwei Anläufen - wegen der Erkrankung einer Richterin musste die Verhandlung neu aufgerollt werden - am Dortmunder Landgericht wegen der Tat verurteilt worden. Auf freiem Fuß war er da schon wieder, nachdem er zuvor zwei Jahre in Untersuchungshaft gesessen hatte. Auch nach dem Urteil wurde keine erneute U-Haft angeordnet. Zwei Monate nach dem Urteil verfügte das Amtsgericht Münster aber, dass Hörstemeier eine elektronische Fußfessel tragen müsse, von der hat er sich laut Polizei am Dienstagabend um kurz nach 20 Uhr offenbar eigenmächtig befreit. Auch ein Handy, dass als zusätzliche Sicherung dient, ließ der heute 56-Jährige zurück.

Ralf Hörstemeier ist nach Polizeiangaben 1,80 Meter groß, wiegt circa 80 Kilogramm, ist schlank und hat lange braune, schüttere Haare und blau-graue Augen. Foto: Polizei

Mörder wird mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht

Hörstemeier, so sagte es ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft, hätte am Dienstag ein besonderes Schreiben erhalten sollen: Mit einem Termin für den Haftantritt für eine lange Zeit hinter Gittern. An seiner Wohnanschrift in Münster traf ihn die Polizei allerdings nicht mehr an. Gegen ihn gibt es nun einen Vollstreckungshaftbefehl. Er ist jetzt zur Festnahme ausgeschrieben.

Der Mann, der ursprünglich aus Castrop-Rauxel kommt, ist nach Polizeiangaben 1,80 Meter groß, wiegt circa 80 Kilogramm, ist schlank und hat lange braune, schüttere Haare und blau-graue Augen.

Mit diesem Fahndungsplakat sucht die Polizei nach Hinweisen. Foto: Polizei

Die Tat geschah bereits im Oktober 1993

Die eigentliche Tat ist lange her: Am 14. Oktober 1993 hat Hörstemeier die Dortmunder Schülerin Nicole Schalle auf dem Heimweg von einem Besuch bei ihrem Freund überfallen und erwürgt, so sah es das Gericht als erwiesen an. Die Leiche wurde am nächsten Morgen gefunden. Eine Hautschuppe, die an dem Mädchen gefunden wurde, hatte die Polizei Jahre später auf die Spur Hörstemeiers gebracht. Die Tat hatte er immer bestritten.

Die Anwältin, die Nicole Schallas Eltern als Nebenkläger vor Gericht vertreten hatte, sagte nach der Flucht der Nachrichtenagentur dpa: „Es war klar, dass der Mann sich seiner Haftstrafe nicht stellen würde.“ Dass er seinerzeit nach dem Prozess zunächst auf freiem Fuß geblieben war, sei aus ihrer Sicht falsch. Dass der Mann nun verschwunden sei, sei für die Eltern des Opfers „eine Katastrophe“.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Münster unter 0251/275-2222 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

