Tag des Schlaganfalls: Bei Symptomen sofort die 112 wählen

Bottrop. 63 Bottroper starben 2020 an Schlaganfällen. Neurologe mahnt, trotz Pandemie schnell in die Klinik zu kommen. Das KKH informiert über Symptome.

Zum Tag gegen den Schlaganfall am 10. Mai warnt die Krankenkasse AOK Nordwest davor, aus Angst vor Corona die Warnzeichen zu missachten und die dringend nötige, sofortige Behandlung im Krankenhaus zu scheuen: „In ganz Westfalen-Lippe sind auch im zweiten Pandemie-Jahr 2021 die Notfallbehandlungen im Krankenhaus wegen eines Schlaganfalls eingebrochen.“ Dabei spiele der Faktor Zeit gerade beim Schlaganfall eine entscheidende Rolle.

Prof. Dr. Carsten Eggers, Chefarzt der Neurologie am Knappschaftskrankenhaus Bottrop.

So betont auch Prof. Dr. Carsten Eggers, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Knappschaftskrankenhaus (KKH) Bottrop: „Wir raten Patienten, sich bei ersten Symptomen eines Schlaganfalls – wie Sehstörung, Sprachstörung, Halbseitenlähmung – sofort an den Rettungsdienst zu wenden und unverzüglich das Krankenhaus aufzusuchen – auch in der Corona-Pandemie!“

Schlaganfall: Mehr Verfahren zur Lösung von Blutgerinnseln am KKH Bottrop

Die Klinik für Neurologie, die über eine Stroke-Unit zur Akutbehandlung von Schlaganfällen verfügt, kann einen Rückgang der Gesamtzahl der behandelten Schlaganfälle in der Corona-Pandemie bestätigen. Dagegen sei die Zahl der in der Klinik für Radiologie, Nuklearmedizin und Neuroradiologie durchgeführten zerebralen Thrombektomien trotz der Corona-Pandemie gestiegen. Dabei handelt sich um ein Verfahren zur Lösung von Blutgerinnseln im Gehirn, das heißt ein Thrombus wird operativ aus einem Blutgefäß entfernt. Rund fünf bis zehn Prozent der Schlaganfälle werden laut KKH mit diesem Verfahren behandelt.

Als Gründe für die Entwicklung werden von den KKH-Medizinern die intensivierte Arbeit mit dem Rettungsdienst, eine bessere Selektion sowie umfangreiche Schulungen im Haus vermutet. Auch die Kooperation mit anderen Häusern sei stärker in den Fokus gestellt worden.

Passend zum Schlaganfall-Tag bietet die Klinik für Neurologie am KKH am Dienstag, 10. Mai, um 17 Uhr zudem ein Arzt-Patienten-Seminar zum Thema: „Woran erkenne ich einen Schlaganfall? Kann ich mich davor schützen?“ an. Oberarzt Dr. Tobias Kaluschke informiert Interessierte im Konferenzraum Schacht 10 (Verwaltung). Es gilt 2G-plus. Info/Anmeldung: 02041 15-22 51.

Selbsthilfegruppe für Schlaganfall-Patienten trifft sich am KKH Bottrop

Am KKH angesiedelt ist zudem eine Schlaganfall-Selbsthilfegruppe für Betroffene. Kontakt per E-Mail: peter-conrad1949@web.de

Verstorben sind im Jahr 2020 genau 63 Bottroperinnen und Bottroper durch Schlaganfall, das geben die Statistiker vom Landesamt IT.NRW zum bundesweiten Tag gegen den Schlaganfall bekannt (2019: 62 Verstorbene). 25 von ihnen waren mindestens 85 Jahre alt, 22 zwischen 75 und 85, aber auch neun zwischen 65 und 70 Jahre alt. Der jüngste Schlaganfall-Todesfall war zwischen 55 und 60 Jahre alt.

