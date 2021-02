Gegen Gewalt an Frauen One Billion Rising: Video-Tanzaktion gegen Gewalt in Bottrop

Bottrop. Vor Corona wurde aus Protest gegen Gewalt an Frauen gemeinsam auf dem Pferdemarkt getanzt. Diesmal regt ein Video zum Mitmachen daheim an.

Der 14. Februar ist in jedem Jahr der Tag, an dem darauf aufmerksam gemacht wird, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen weltweit alltäglich ist. „One Billion Rising“ steht dafür, dass weltweit eine Milliarde Frauen und Mädchen Opfer von Gewalt geworden sind. Das Ziel der Aktion ist es, genauso viele Menschen zu mobilisieren, sich gegen dieses Unrecht zu erheben und dagegen zu protestieren. In den vergangenen Jahren tanzten die Bottroper Frauen aus diesem Anlass auf dem Pferdemarkt. Diesmal ist alles anders.

Protestaktion wird in die Bottroper Wohnzimmer geholt

„Wenn die Pandemie uns zwingt zu Hause zu bleiben, holen wir die Veranstaltung in unsere Wohnzimmer“, sagt Margret Kemper vom Frauenzentrum Courage zu der diesjährigen Aktion. Da eine Präsenzveranstaltung nicht denkbar war, musste eine kreative Lösung her. Und so wurden in den vergangenen zwei Wochen zu Hause oder auf der Arbeitsstelle von Einzelpersonen oder Teams Tanzvideos erstellt, die dann zu einem gemeinsamen Video zusammengeschnitten worden sind. Samt Grußwort von Oberbürgermeister Bernd Tischler.

Zu sehen ist das Video auf der Facebookseite und auf der Website des Frauenzentrums Courage ww.frauenzentrumcourage.de. „Ein großer Dank geht an alle, die bei der Erstellung des Videos beteiligt waren“, betont das Courage-Team. Gleichzeitig ist der Film eine Einladung an alle über den 14. Februar hinaus, mitzumachen und tanzend selbst ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen.

