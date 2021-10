Musiker kollabiert auf der Bühne im Kirchhellener Brauhaus

Bottrop. Beim ersten Konzert nach Corona ist der Schlagzeuger der Band „T-Birds 88“ auf der Bühne zusammengebrochen. Er wurde wiederbelebt.

Die mehrfach verschobene Rocknacht „One Night of Rock“ im Brauhaus Kirchhellen nahm am Freitagabend ein abruptes, tragisches Ende. Während des Auftritts der Vorgruppe „T-Birds 88“ brach der Drummer der Band am Schlagzeug zusammen. Er wurde längere Zeit von Krankenschwestern und später von Rettungssanitätern und Notarzt wiederbelebt und ins Marienhospital transportiert. Am Mittag danach klangen die Nachrichten über seinen Zustand hoffnungsvoll, sagt Veranstalter Bernhard Wedding.

Die weitere Veranstaltung wurde nach dem Zusammenbruch abgesagt. Die rund 200 Besucher waren enttäuscht, aber überwiegend auch verständnisvoll. Bernhard Wedding, Frontmann des Veranstalters, der Rock-Band „The Servants“, war fassungslos: „Wir haben uns so gefreut, nach so langer Zeit wieder vor Publikum zu spielen, aber das geht nach diesem schrecklichen Vorfall nicht mehr.“„Das haben wir uns anders vorgestellt“, pflichtete Perica Prgomet vom Brauhaus bei, „ aber es wäre unmöglich jetzt einfach so weiter zu machen.“

Nachdem Wedding am Mittag erfahren hat, dass sich der Zustand des Musikerkollegen stabilisiert hat, kündigt er an: Eine „One Night of Rock“ soll jetzt am 12. März 2022 im Brauhaus stattfinden.

