Corona und Tiere: Die meistgelesenen Bottroper Artikel 2021

Ein Welpe der Wölfin Gloria ist von Spaziergängern gefunden und für einen Hund gehalten worden – das war eine der meistgelesenen Nachrichten in Bottrop im vergangenen Jahr.

Bottrop. Corona, Tiere und der ein oder andere Aufreger: Das waren die Artikel, die im vergangenen Jahr am häufigsten von den Bottropern gelesen wurden.

Auch wenn mancher meint, dass man es eigentlich nicht mehr lesen und hören kann: Corona war mit Abstand das Thema des Jahres 2021, das unsere Leserinnen und Leser am meisten interessiert hat. Ebenfalls hoch im Rennen waren Tiere – und zwei Aufreger. Das sind die meistgelesenen Artikel auf der Internetseite der WAZ Bottrop im Jahr 2021.

Platz 10: Die Superlative aus dem Bottroper Tierheim

Welches Tier ist das größte, welches das kleinste im Tierheim? Welches lebt am längsten dort, welches ist das süßeste? Im Sommer haben wir das Bottroper Tierheim besucht und die Superlative aufgezählt. Zehntausende Leser haben diesen Artikel aufgerufen – und zum Beispiel etwas über Hündin Sina erfahren, die bereits seit elf Jahren im Tierheim lebt.

Platz 9: Ärger über die Notfallambulanz des Marienhospitals

Es war ein Aufreger, über den sich viele geärgert und bei dem viele mitgefühlt haben: An einem Abend Anfang Oktober kommt Nicole Hermes mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn, der gestürzt und verwundet war, in die Notfallambulanz des Marienhospitals. Rund vier Stunden muss sie dort warten – und geht schließlich ohne Behandlung. Der Chefarzt der Kinderklinik, Dr. Mirco Kuhnigk, versichert später: „Wir arbeiten hart daran, dass so etwas nicht wieder passiert.“

Platz 8: Ärger um das Corona-Konzept des Movie Parks

Viel zu voll, viel zu eng, viel zu lange Wartezeiten: Im Sommer muss der Feldhausener Movie Park im Netz, auch auf seiner Facebook-Seite, massive Besucherkritik einstecken. Der Bottroper Krisenstab kann das allerdings nicht nachvollziehen und bescheinigt dem Freizeitpark Bestnoten: „Die Hygienemaßnahmen im Park sind nicht nur gut, sondern oft vorbildlich.“

Platz 7: Impfzentrum sucht Impfberechtigte

Viele Artikel rund ums Impfen wurden in diesem Jahr gut gelesen. An der Spitze steht eine Meldung aus dem April, als das Impfzentrum auf der Suche nach Impfwilligen war – und das, obwohl damals Impfstoff und Termine noch Mangelware waren. Da aber noch eine Priorisierung galt, meldeten sich zunächst nicht genügend Menschen.

Platz 6: 83-Jährige soll Krankenhauszimmer mit Mann teilen

„Ich sollte auf ein Zimmer mit einem Mann kommen. Das kommt überhaupt nicht infrage“, empört sich Anna Thiemann im April. Die 83-Jährige wird ins Knappschaftskrankenhaus eingeliefert – Verdacht auf Schlaganfall. Nach einer Nacht in der Klinik soll sie auf eine andere Station verlegt werden. Das Zimmer, das ihr zugewiesen wird, ist allerdings schon belegt – mit einem Mann. Schließlich verlässt sie das Krankenhaus auf eigene Verantwortung.

Platz 5: Lueg verlässt Bottrop – das passiert am Standort

Die Frage, was am Standort von Lueg passiert, hat viele Bottroper in diesem Jahr interessiert. Der Bochumer Autohändler hat im August angekündigt, seine Mercedes-Niederlassung zu schließen. Aktuell finden Gespräche mit Projektentwicklern zu der Fläche statt.

Platz 4: Welpe von Wölfin Gloria shampooniert

Es ist wohl eine der skurrilsten Nachrichten des Jahres: Im Sommer finden Spaziergänger einen Welpen, halten ihn für einen Hund, nehmen ihn mit nach Hause und stecken ihn unter der Dusche – inklusive Shampoo-Ladung. Später stellt sich heraus: Es war ein Welpe von Wölfin Gloria.

Platz 3: Ludger Stratmann ist verstorben

Diese Nachricht hat viele Bottroperinnen und Bottroper bewegt: Ludger Stratmann, der beliebte Bottroper Arzt und Kabarettist, stirbt am 25. August im Alter von 73 Jahren. Die Anteilnahme ist riesig. Anfang September verabschieden sich Hunderte von ihm bei der Beerdigung auf dem Parkfriedhof.

Platz 2: Neues Zuhause für Malteser-Mix gesucht

Wir konnten es selbst kaum glauben, aber über 100.000 Mal ist der Artikel zu Malteser-Mix Bürnie, der ein neues Zuhause sucht, gelesen worden. Mittlerweile lebt der kleine weiße Rüde bei einer hunde-erfahrenen Dame.

Platz 1: Die Nachrichten rund um Corona

Der mit Abstand am meisten gelesene Online-Artikel dieses Jahres war unser Corona-Newsblog, in dem wir täglich die Lage und die aktuellen Zahlen darstellen und alle Bottroper Meldungen rund um Corona sammeln. Schon vergangenes Jahr stand dieser Text auf Platz 1 – und wir hoffen, dass er nächstes Jahr vom Podest geschubst wird.

