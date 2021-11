Wechsel zum Jahresende an der Spitze der IHK Bochum

Bochum. An der Spitze der IHK Bochum tut sich was. Es gibt einen neuen Hauptgeschäftsführer und auch an anderer Stelle kündigt sich ein Wechsel an.

IHK-Hauptgeschäftsführer Eric Weik verlässt nach sechs Jahren an der Spitze die IHK Mittleres Ruhrgebiet Bochum. Die IHK ist Sprachrohr von über 30.000 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung für die Städte Bochum, Herne, Witten und Hattingen. Das Präsidium der IHK beruft zum 1. Dezember den bisherigen Stellvertreter Weiks, Michael Bergmann, zum kommissarischen Hauptgeschäftsführer. Die Kammer wertet dies als Zeichen der nahtlosen Übergabe der Geschäfte.

Eric Weik, scheidender Hauptgeschäftsführer der IHK Mittleres Ruhrgebiet: Die Aufnahme zeigt ihn bei einer Pressekonferenz zur Ausbildung-Kampagne. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Weik steht für einen umfangreichen Veränderungsprozess

Weik war am im April 2015 von der Vollversammlung der IHK Mittleres Ruhrgebiet zum Hauptgeschäftsführer gewählt worden. Nach rund sechs Jahren erklärt Weik nun, die Kammer Anfang November dieses Jahres zu verlassen und sich neuen Herausforderungen zu widmen. Nicht leichtgefallen sei ihm die Entscheidung. Weik war nach seiner Zeit als Bürgermeister von Wermelskirchen und der damaligen Entscheidung, nach zwei Amtszeiten nicht erneut zu kandidieren, im November 2015 zur IHK Mittleres Ruhrgebiet gekommen. Er hat das Haus in einem umfangreichen Veränderungsprozess wirtschaftlich und organisatorisch neu aufgestellt und zum Trendscout, Ideengeber und Infobroker für seine Mitgliedsunternehmen entwickelt.

Es wird einen neuen Präsident oder eine Präsidentin geben

Die Mitgliedsunternehmen der IHK Mittleres Ruhrgebiet wählen noch 2021 das neue Parlament der Wirtschaft, das sich zum Jahresbeginn 2022 konstituieren und gleichermaßen auch eine Veränderung im Präsidium mit sich bringen wird. Eric Weik wird rund vier Wochen zuvor und nach über sechs Jahren an der Spitze der IHK Mittleres Ruhrgebiet „seine IHK“ verlassen. IHK-Präsident Neuhaus-Galladé fasst zusammen: „Eric Weik und ich haben nahezu gemeinsam an der Spitze unseres Hauses begonnen und übergeben nun auch nahezu gemeinsam unsere Stäbe an die nächste Generation.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum