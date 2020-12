Was das neue Altenheim in Bochum-Werne alles zu bieten hat

Das Seniorenheim an der Krachtstraße in Bochum-Werne ist endlich fertig. Es bietet 92 alten Menschen Platz.

Bochum-Werne. Das Seniorenheim an der Krachtstraße in Bochum-Werne ist fertig und in Betrieb genommen. Das hat die Einrichtung alten Menschen zu bieten.

An der Krachtstraße in Bochum-Werne entsteht ein generationenübergreifendes Quartier, das die Synergien von Kita, Pflege und altengerechtem Wohnen in sich vereint. Ein erster Schritt dorthin ist nun getan: Das Altenheim der Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH (SBO) ist fertig – ein Jahr später als geplant – und bereits bezogen. Errichtet wurde es von der VBW Bauen und Wohnen.

Die neue Senioreneinrichtung „Haus an der Krachtstraße“ bietet 80 Plätze für die stationäre Pflege sowie eine Kurzzeitpflege mit zwölf Plätzen. Das Haus war bereits mit der Eröffnung zum Monatswechsel gut gefüllt: 36 Bewohner aus dem SBO-Haus an der Grabelohstraße in Langendreer sowie 38 Bewohner des Altenkrankenheimes (AKH) am Glockengarten in Altenbochum zogen mit der Inbetriebnahme in die neue Einrichtung des städtischen Tochterunternehmens.

Hierdurch kann das Altenkrankenheim kurzfristig abgerissen und das Haus an der Grabelohstraße mittelfristig aufgegeben werden. Diese Schritte sind wichtige Bausteine des Konzeptes zur Konsolidierung der Gesellschaft – man will künftig rentabel wirtschaften und keine roten Zahlen mehr schreiben.

Das „Haus in der Krachtstraße“ bietet laut SBO einen gehobenen Wohnstandard und Bewohnerzimmer von rund 22 Quadratmeter inklusive barrierefreiem Bad. Das hausgemeinschaftsorientierte Wohnkonzept soll auch im Alter eine hohe Lebensqualität ermöglichen. Hierbei tritt die Pflege so weit wie möglich in den Hintergrund, der Alltag in den Vordergrund.

Altenheim in Bochum-Werne hält auch Plätze für die Kurzzeitpflege bereit

Manchmal ist es aber auch wichtig, dass nur vorübergehend professionelle Hilfen „rund um die Uhr“ geleistet werden, zum Beispiel nach einem längeren Krankenhausaufenthalt oder als Ersatz für die sonst pflegenden Angehörigen. Die zwölf Plätze der Kurzzeitpflege, die nun im „Haus an der Krachtstraße“ entstanden sind, stehen ausschließlich für diese Zwecke zur Verfügung.

Das „Haus an der Krachtstraße“ sollte eigentlich schon Ende 2019 fertig sein. Doch immer wieder gab es Komplikationen, die die SBO als Mieter und die VBW als Bauherr in den Planungen zurückwarfen.

Aktuell betreibt die SBO das „Haus am Glockengarten“ in Altenbochum, das „Haus an der Graf-Adolf-Straße“ in Wattenscheid, das „Haus an der Grabelohstraße“ in Langendreer, das „Haus an der Bayernstraße“ in Goldhamme sowie das „Haus an der Krachtstraße“. Weitere Neubauten sind am Beisenkamp, an der Dördelstraße sowie an der Sommerdellenstraße geplant.

