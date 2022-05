Mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet Verdi beim landesweiten Streik am Mittwoch.

Warnstreik Warnstreik: Städtische Kitas in Bochum erneut geschlossen

Bochum. Erneut bleiben die städtischen Kitas in Bochum geschlossen. Am Mittwoch (11.) streiken die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Mittwoch, 11. Mai, alle Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu einem NRW-weiten Streiktag nach Gelsenkirchen auf. Daher bleiben an diesem Tag die meisten städtischen Kitas in Bochum wieder geschlossen.

Kitas blieben schon mehrfach geschlossen

In den vergangenen Wochen waren Mitarbeiter der Sozialarbeit sowie der Kitas im Rahmen der Tarifverhandlungen mit den öffentlichen Arbeitgebern mehrfach auf die Straße gegangen. Die Kitas blieben daher bereits an einigen Tagen geschlossen. Anfang April hatte es auch eine große Kundgebung in Bochum gegeben. Verhandlungsführerin der Arbeitgeberseite ist Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge als Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände.

