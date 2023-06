Tödlicher Unfall auf der A 448: Bahn voll gesperrt

Bochum. Auf der A 448 zwischen Bochum und Witten ist ein Motorradfahrer am Sonntagabend tödlich verunglückt. Bahn ist in beide Richtung voll gesperrt.

Auf der A 448 in Bochum ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Der Unfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund zwischen dem Kreuz Bochum/Witten und Witten-Zentrum. Auch ein Hubschrauber landete auf der Fahrbahn.

Zur Unfallursache könne man derzeit noch keine Angaben machen, so die Polizei. Die Bergungsarbeiten laufen.

Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt

Die Autobahn 448 ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Es kann zu Staus kommen. Wer die Route umfahren will, weicht am besten über die A 40 aus. Wie lange die Sperrung noch andauert, sei unklar – wohl aber noch ein paar Stunden, so die Polizei. (red.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum