Technische Hochschule lädt Schüler zu Schnuppertagen ein

In den Osterferien können Schülerinnen und Schüler in der Technischen Hochschule Georg Agricola (THGA) in Bochum den Hochschulalltag kennenlernen.

Bochum. In den Osterferien finden an der Technischen Hochschule (THGA) in Bochum drei Schnuppertag statt. Was Schülerinnen und Schüler erwartet.

DieTechnische Hochschule Georg Agricola (THGA) in Bochum gibt Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, drei Tage lang einen Einblick in den Hochschulalltag zu bekommen. Die Schnuppertage finden in den Osterferien statt, teilt die THGA mit.

Schnuppertag an der THGA in Bochum: Das Programm

Vom 3. bis zum 6. April können Schülerinnen und Schüler am Campus in der THGA einen Einblick in ein ingenieurwissenschaftliches Studium bekommen. Dabei können erste theoretische und praktische Erfahrungen gesammelt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, wie eine Vorlesung abläuft, und können Laborerfahrungen sammeln.

Anmelden für Schnuppertage an der THGA, Herner Straße 45, sind über die Website möglich: https://www.thga.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum