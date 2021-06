„Stattstrand“ Bochum eröffnet wieder am Freitag (25. Juni)

Bochum. Der „Stattstrand“ in Bochum eröffnet wieder – und zwar am Freitag (25. Juni) um 19 Uhr. Das sind die Öffnungszeiten, Adresse und Co..

Der „Stattstrand“ in Bochum geht in die zweite Runde: Wie schon 2020 soll die Fläche am Riff, Konrad-Adenauer-Platz 3, auch in diesem Sommer eine sichere Alternative zu den beliebten Treffs auf städtischen Plätzen bieten, teilt die Stadt Bochum mit. In zwölf Wochen besuchten 2021 rund 25000 Besucherinnen und Besucher den „Stattstrand“.

Öffnungszeiten und -dauer des „Stattstrands“ in Bochum

In diesem Sommer findet der „Stattstrand“ im Zeitraum vom 25. Juni bis 29. August statt und wird in den Sommerferien jeweils donnerstags, freitags und samstags zwischen 19 und 2 Uhr geöffnet sein. Eröffnung ist am Freitag (25. Juni) um 19 Uhr.

