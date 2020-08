SPD in Bochum möchte Wahlalter generell auf 16 Jahre senken

Bochum. Bochumer SPD-Abgeordnete möchten das Wahlalter generell auf 16 Jahre senken. Erfahrungen mit dieser Regelung seien überall eher positiv.

In der Bochumer SPD stößt der Vorschlag von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) auf Zustimmung, bereits Menschen von 16 Jahren an wählen zu lassen. Die Bundes- und Landtagsabgeordneten der SPD für Bochum sprechen sich jetzt ebenfalls für ein Wahlrecht ab 16 Jahren aus.

„Wir wollen jungen Menschen die Möglichkeit geben, mitzubestimmen und Einfluss zu nehmen“, so die Sozialdemokraten Carina Gödecke, Karsten Rudolph, Serdar Yüksel, Axel Schäfer und Michelle Müntefering. „Junge Menschen wollen über ihre Zukunft mit entscheiden, was bei vielen Kommunal- und Landtagswahlen bereits möglich ist. Die Erfahrungen damit sind positiv und zeigen, dass es an der Zeit ist, dass der Gesetzgeber dies auch auf Bundesebene nachvollzieht.“ Bereits vor 50 Jahren wurde in der Ära des Kanzlers Willy Brandt das Wahlalter auf 18 Jahre gesenkt und damit „mehr Demokratie gewagt“, so erinnert die SPD.