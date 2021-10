Radentscheid: Bochum: Schon 12.000 Unterschriften gesammelt

Bochum. 12.000 Unterschriften hat die Bochumer Initiative Radentscheid für ein Bürgerbegehren gesammelt. Damit soll die Infrastruktur verbessert werden.

Die „Initiative Radentscheid“ Bochum hat ihr erstes Ziel erreicht: mehr als 12.000 Unterschriften liegen bereits vor.

Für das Bürgerbegehren sind rund 12.000 gültige Unterschriften erforderlich.

Mit sieben Forderungen für ein besseres und sichereres Radwegenetz sowie komfortablere Abstellmöglichkeiten an Bahnhöfen, Schulen und Haltestellen hatte die Initiative seit Ende Juli um Unterschriften geworben. Der zügige Ausbau der Radinfrastruktur soll dazu führen, dass mehr Menschen im Alltag das Fahrrad benutzen.

Halloween: Initiative Radentscheid lädt zur Fahrraddemo mit schaurigen Kostümen

Die Unterschriftensammlung ist allerdings noch nicht beendet, bis circa Mitte November will die Initiative etwa 2000 weitere Unterschriften sammeln. „Wir benötigen eine gewisse Reserve“, erklärt Kristin Schwierz vom Radentscheid, „denn einzelne Unterschriften könnten ungültig sein. Außerdem ist das Interesse an unseren Sammelständen immer noch recht groß.“

Als nächste Aktion findet an Halloween die „Rocky Horror Bike Tour“ statt. Unter dem Motto „Unterwegs auf den Straßen des Grauens“ beginnt am 31. Oktober ab 18.30 Uhr am Schauspielhaus eine Rad-Demo „auf den schlimmsten Radwegen in Bochums City“. Schaurig fahrradtaugliche Kostüme (unter Beachtung des Vermummungsverbots) und geschmückte Räder sind ausdrücklich erwünscht.

Am Ende entscheidet der Stadtrat, ob das Bürgerbegehren umgesetzt wird.

