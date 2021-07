Seit Jahren streitet die Politik in Bochum über den richtigen Weg beim Neubau von Wohnungen. Zuletzt krachte es in der rot-grünen Koalition. Die Opposition reagiert mit Häme.

Bochum. Der Streit in der Koalition über den richtigen Weg beim Wohnungsbau ist beendet. Die Opposition reagiert mit Häme, macht aber auch Vorschläge.

Bochums rot-grüne Koalition startete mit einem Streit in den Sommermonat Juli. Das kategorische Nein der Grünen zu Neubauprojekten im Grünen hielt aber nicht mal eine Woche. Oppositionsparteien reagieren mit Häme, machen aber auch Vorschläge zum Thema Wohnungsbau.

Als „reines Sommergewitter“ bezeichnet Felix Haltt den Streit in der Koalition. „Die Auseinandersetzung hat in der Sache letztlich nichts gebracht.“ Der FDP-Politiker fürchtet, dass der Streit nur oberflächlich beigelegt ist und „dass es bei den Flächen, die man sich jetzt genauer anschauen will, jedes Mal zu einem Gezerre in der rot-grünen Koalition kommt“. Eine solche Lähmung könne sich die Bochumer Wohnungspolitik aber nicht leisten. Die Stadt brauche attraktiven und modernen Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen.

Bochum: Opposition reagiert auf Koalitionsstreit zum Wohnungsbau

Die FDP-Ratsfraktion weist auf die jüngst beschlossenen Änderungen in der Landesbauordnung hin. Haltt: „Die NRW-Koalition hat eine Innovationsklausel eingeführt: Damit werden Potenzialflächen für neue Wohnungen aktiviert, etwa in Nordlagen oder bei Dachaufbauten. Die baurechtlichen Vorgaben wie Statik und Sonnenlicht müssen dabei zwar eingehalten werden, können jedoch von innovativen Ingenieuren und Architekten auf neue, unkonventionelle Weise realisiert werden. Dadurch wird die Ausbau- und Umbaukultur gestärkt – ganz ohne weitere Bauflächen in Anspruch nehmen zu müssen.“

Auch für die Stadtgestalter war der Koalitionskrach nur ein Sturm im Wasserglas. „Die vollmundige Ankündigung der Grünen, keine neuen Freiflächen mehr in Bochum zu bebauen, ist innerhalb nur weniger Tage von der SPD wieder abgeräumt worden“, sagt Carsten Bachert, Ratsmitglied der Stadtgestalter.

Stadtgestalter setzen auf „ökologische Flächenbilanz“

Die Absicht der Grünen, im Zuge des Klimawandels Freiflächen zu schonen, sei richtig und unterstützenswert. Der Partei fehle es aber an Mut und Konzepten zur Umsetzung. Bachert: „Mit unserem Vorschlag einer ökologischen Flächenbilanz könnten auch neue Flächen bebaut werden, wenn dafür andere Flächen entsiegelt und die negativen CO2-Auswirkungen durch Energiesparmaßnahmen der neuen Gebäude kompensiert werden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum