Bochum. Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch hat die ukrainische Generalkonsulin empfangen. Er verurteilte den Angriff Russlands auf die Ukraine.

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) hat die ukrainische Generalkonsulin Iryna Shum zu einem Austausch über die aktuelle Lage in der Ukraine empfangen. „Wir sehen wirklich erschütternde Bilder, die niemanden kalt lassen. Menschen, die noch nie zuvor eine Waffe in die Hand genommen haben, sind bereit, zu den Waffen zu greifen und für ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen“, sagte Thomas Eiskirch.

Er verurteilte den Angriff Russlands scharf: „Was Putin fürchtet, sind Demokratie und Freiheit. Sein Krieg richtet sich gegen die demokratischen und freiheitlichen Kräfte. Der Angriff auf die Ukraine ist ein Verstoß gegen den wichtigsten Grundsatz der UN-Charta.“

Die Generalkonsulin traf sich auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Gesellschaft Bochum-Donezk. Aktuell befindet sich ein Lastwagen der Gesellschaft auf dem Rückweg von Donezk – unklar ist, ob er die Grenzen überqueren konnte, so heißt es. „Für die Bemühungen, der Ukraine in dieser Zeit zu helfen, bin ich den Menschen in Bochum und insbesondere dem Partnerschaftsverein sehr dankbar“, sagte Generalkonsulin Iryna Shum.

