Neue „KlimaUnion“ will mit der CDU/CSU die Umwelt schützen

Bochum. Eine neue „KlimaUnion“ fürs Ruhrgebiet hat sich in Bochum gegründet. Sie will für die CDU/CSU klimapolitische Positionen erarbeiten.

In Bochum wurde eine „Regionalgruppe Ruhrgebiet der KlimaUnion“ (KU) gegründet. 30 Mitglieder und Interessierte erschienen zur Auftaktveranstaltung.

Die KlimaUnion richtet sich als, wie sie sagt, „ThinkTank“ (zu deutsch: Denkfabrik) an die CDU/CSU auf kommunaler, auf Länder- und auf Bundesebene, um gemeinsame klimapolitische Positionen, die zur Umsetzung des 1,5 Grad Ziels dienen, zu erarbeiten.

Aus Bochum mit dabei sind Jungpolitiker und Volkswirtschaftler Niklas Benner (25 )und der CDU-Verkehrspolitiker Dirk Schmidt (47). Fördermitglieder sind auch ohne CDU/CSU-Parteimitgliedschaft willkommen.

KlimaUnion: Deutschland trägt historische Verantwortung

In seinem Grußwort im Bochumer Bildungszentrum am Westring machte Ademir Mustic, Koordinator der Regionalgruppe Ruhrgebiet, deutlich, warum Deutschland als Industrienation in Sachen Klimaschutz historische und aktuelle Verantwortung trägt. „Als einer der größten Emittenten von CO 2 seit Anbeginn der Industrialisierung trägt die BRD historische Verantwortung für den Status Quo. Selbst heute ist unsere Durchschnitts-Pro-Kopf-Emission fast doppelt so groß wie die Durchschnitts-Pro-Kopf-Emission weltweit. Wir als KlimaUnion wollen und müssen politische Verantwortung dafür übernehmen.“

Felix Rodenjohann, Vorstandsmitglied der KlimaUnion und klimapolitischer Sprecher: „Aus Klimaschutzgründen ist es fatal, dass das aktuelle Papier der Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP nicht mal über den 15-Punkte-Plan von Armin Laschet hinausgeht. Wundern tut dies nicht.“

KlimaUnion sieht vor allem in den Städten große Chancen für mehr Klimaschutz

Große Chancen für mehr Klimaschutz sieht die KU vor allem in den Städten. Zwar würden Rahmenbedingungen und Verordnungen von Bund und EU vorgegeben, jedoch komme es in den Kommunen auf eine schnelle Umsetzung an. „Kommunalpolitik ist Ehrenamt und hier kann die deutschlandweit vernetzte KlimaUnion mit Hintergrundinformationen und Best-Practice (zu deutsch: beste Methode, Anm. d. Red.) wertvolle Beiträge liefern, damit in den Kommunen die richtigen Weichen gestellt werden“, erläuterte Matthias Nienhoff, CDU-Ratsmitglied in Dortmund.

