Das „Haus am See“ am Kemnader See hat neue Pächter. Die Pächterin wehrt sich gegen Nazi-Vorwürfe.

Kemnader See Nazi-Vorwurf gegen Pächterin: Offener Brief an OB Eiskirch

Bochum. Die Gastronomie-Pächterin am Kemnader See ist mit Nazi-Vorwürfen konfrontiert. Nun reagiert die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.

Nach Nazi-Vorwürfen gegen die neue Pächterin der Gastronomie am Kemnader See hat die „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) Konsequenzen gefordert.

Marlon Heigl und Jennifer Killat haben das Restaurant am Kemnader See gepachtet. Die Pächterin sieht sich mit Nazi-Vorwürfen konfrontiert. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Ein linkes Rechercheportal wirft Pächterin Jennifer Killat vor, sich seit vielen Jahren in der Neo-Naziszene des Ruhrgebiets zu bewegen. Vor allem vor dem geschichtlichen Hintergrund – die Gebäude der ehemaligen Zeche waren im Nationalsozialismus ein Nebenlager des KZ Buchenwald – sei das nicht zu akzeptieren, heißt es.

Zeche Gibraltar am Kemnader See: „Gedenkort nicht angemessen gestaltet“

Jennifer Killat hatte im Gespräch mit der WAZ bestätigt, dass sie früher mit einem Mann aus der rechten Szene liiert gewesen sei und auch rechte Demos besucht habe. Davon will sie sich aber distanziert haben. „Ich habe seit mehr als zehn Jahren nichts mehr mit Nazis zu tun. Ich bereue es, dass ich damals mit Einem zusammen war.“

Am Rande des Gebäudes erinnert eine Gedenktafel an die Historie des Gebäudes. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes heißt es, dass die Ereignisse „als gänzlich unerträglich“ empfunden würden. Der Gedenkort sei nicht angemessen gestaltet. Allein eine Tafel am Rande des Gebäudes erinnert an die historische Vergangenheit. „Es wird Zeit, dass dieser Gedenkort einen ihm angemessenen Platz in der Erinnerung einnimmt.“

