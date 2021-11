Mahnwache für Bochumer Pizzabäcker Mahmut Günes in Köln

Mahmut Günes aus Bochum sitzt in der Türkei in Haft. Bei einer Mahnwache in Köln wird erneut seine Freilassung gefordert.

Bochum. In Köln ist Mittwoch eine Mahnwache für Pizzabäcker Mahmut Günes. Die Organisatoren erfordern die Freilassung des Bochumers aus dem Gefängnis.

Der Verein „Stimmen der Solidarität“ veranstaltet am Mittwoch, 3. November, eine Mahnwache in Köln. Im Mittelpunkt steht unter anderem die Situation des Bochumer Pizzabäckers Mahmut Günes, der von einem türkischen Gericht Mitte Oktober wegen angeblicher Terrorpropaganda zu fast drei Jahren Haft verurteilt wurde. Außerdem geht es bei der Mahnwache um die Kölner Ratsfrau und ehemalige Landtagsabgeordnete Hamide Akbayir.

„Beide sind deutsche Staatsbürger und werden in der Türkei wegen angeblicher Terrorpropaganda festgehalten“, erklären die Organisatoren. Bei der Mahnwache am Mittwochabend werden u. a. der Bochumer Bundestagsabgeordnete Max Lucks (Die Grünen) sowie einige Kölner Ratsmitglieder sprechen. Außerdem stellen Familienangehörige von Mahmut Günes und Hamide Akbayir ihre Betroffenheit dar.

Mahmut Günes Anwältin will in Berufung gehen – sieht allerdings nur geringe Chance

Schon seit 2018 organisiert der Verein seine monatlichen Mahnwachen für politische Gefangene in der Türkei in Köln. Damals war der Kölner Sozialwissenschaftler Adil Demirci im türkischen Gefängnis.

In Bochum hatte bereits am 12. Oktober eine Mahnwache für Mahmut Günes stattgefunden – kurz vor der Gerichtsverhandlung in der Türkei, bei der der Bochumer zu fast drei Jahren Haft verurteilt wurde. Seine Anwältin Berfin Arslan kündigte an, in Berufung gehen zu wollen – die Erfolgsaussichten seien allerdings nicht sehr hoch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum