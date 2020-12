Im RuhrCongress Bochum wird am 15.Dezember das Impfzentrum betriebsbereit sein. Bis zu 50.000 Menschen können dann monatlich geimpft werden.

Das Impfzentrum in Bochum macht einen ersten Probelauf

Corona Impfzentrum in Bochum: Alles Wichtige zur Corona-Impfung

Bochum. Bis zu 50.000 Menschen können pro Monat im Impfzentrum Bochum geimpft werden. Hier erklären wir stets aktuell, was jetzt schon bekannt ist.

Als als die ersten vagen Meldungen über die geplante Einrichtung zentraler Impfzentren aufkamen, reagierte Bochum fast am gleichen Tag. Noch war Anfang November gar nicht klar, wie die logistische Bewältigung vor Ort aussehen würde, da kristallisierte sich der Ruhrcongress als optimal gelegene und geradezu ideal für diese Aufgabe geeignete Adresse heraus. Obwohl eine eilig gebildete Arbeitsgruppe auch andere Objekte prüfte, fiel am 27. November die Entscheidung.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Impfzentrum in Bochum und die Corona-Impfung. Das müssen Sie jetzt wissen:

Wo entsteht das Impfzentrum in Bochum?

Das Bochumer Impfzentrum entsteht in den Räumlichkeiten des Ruhrcongress-Veranstaltungszentrums. Die zentralen sechs bis maximal acht Impfstraßen werden im großen Saal mit seine rund 3000 qm großen Fläche errichtet. Aber auch andere Räume in dem 2003 eröffneten modernen Komplex sollen für das lokale Impfzentrum genutzt werden. Die Adresse: Ruhrcongress Bochum, Stadionring 20, 44791 Bochum.

Kann ich mit dem Bus oder der Bahn zum Impfzentrum in Bochum kommen? Gibt es Parkplätze?

Für Menschen, die mit dem eigenen Fahrzeug kommen, gibt es eine Tiefgarage außerdem gibt es ein weiteres Parkhaus wenige Meter vom Ruhrcongress entfernt ebenfalls direkt am Stadionring neben der A 40. Es liegt nur fünf Gehminuten vom Impfzentrum entfernt. Die Autobahnausfahrt Ruhrcongress ist nur wenige 100 Meter entfernt. Direkt vor dem Gebäude ist die Haltestelle der Bogestra Ruhrcongress. Es hält die Bus-Linie 354 dort. Die nächste Straßenbahnhaltestelle ist Bochum, Vonovia Ruhrstadion. Sie ist fußläufig in etwa zehn Gehminuten zu erreichen. Dort hält die Linie 308.

Corona-Impfung in Bochum: Wer wird zuerst geimpft?

In Bochum werden die Impfungen, wie überall in Deutschland, aufgrund der zunächst begrenzten Menge gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) erfolgen. Und zwar in dieser Reihenfolge:

Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen (direkt in den Einrichtungen)

Personen im Alter von 80 Jahren und älter,

Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen (z.B. in Notaufnahmen, in der medizinischen Betreuung von COVID-19 Patienten)

Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen (z.B. in der Hämato-Onkologie oder Transplantationsmedizin)

Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege

und andere Tätige in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den Bewohnern

Wie bekomme ich einen Impftermin in Bochum?/ Wie melde ich mich zur Impfung an?

Voraussetzung für eine Impfung im Impfzentrum ist, dass man zu einer der impfberechtigten Personengruppen zählt und vorab einen Termin vereinbart. Ein spezielles Terminmanagementsystem wird derzeit von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) erarbeitet.

Corona-Impfung: Was mache ich, wenn ich mich krank fühle?

Bitte bleiben Sie bei Krankheitssymptomen zu Hause. Rufen Sie Ihre Hausarztpraxis an und besprechen Sie Ihre Situation. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt wird Sie über das weitere Vorgehen beraten. Bitte gehen Sie nicht ohne vorherige telefonische Anmeldung in die Praxis. Informationen erhalten Sie auch unter der Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich unter der Mailadresse corona-ordnungsamt@bochum.de oder an die Hotline 0234 910-3777 der Stadt zu wenden.

Zudem betreibt die Stadt montags bis freitags, 8 bis 16 Uhr und samstags, 10 bis 15 Uhr, ein Infotelefon 0234 910 5555.

Wie viele Menschen werden in Bochum täglich geimpft?

Das hängt davon ab, wie viele Impfstraßen im Einsatz sind. Zunächst ist die Inbetriebnahme von maximal vier Impfstraßen vorgesehen. Die Kapazität einer Impfstraße beträgt bis zu 150 Impfungen am Tag. Sollten alle Straßen in Betrieb sein, könnten im Monat bis zu 50.000 Menschen geimpft werden.

Der Plan ist, das Impfzentrum täglich, sieben Tage die Woche, zwischen 8 Uhr und 20 Uhr geöffnet zu halten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann in zwei Sechs-Stunden-Schichten eingesetzt.

Wann ist das Impfzentrum in Bochum geöffnet?

Das Impfzentrum wird geöffnet, sobald der Impfstoff zur Verfügung steht. Ein genaues Datum (Stand 15. Dezember) ist noch nicht bekannt.

Wie lange dauert die Corona-Impfung?

Die eigentliche Impfung dauert nur wenige Minuten. Wer jedoch das Impfzentrum aufsucht, muss ungefähr eine Stunde Zeit einkalkulieren. Solange dauert der gesamte Prozess von der Anmeldung, der Aufklärung, der eigentlichen Impfung, der Beobachtungsphase und der abschließenden Abmeldung aus dem Impfzentrum.

Welchen Impfstoff gibt es in Bochum?

Nach aktuellem Stand wird der in Deutschland entwickelte Impfstoff des Unternehmens Biontech, der gemeinsam mit dem amerikanischen Pfizer-Konzern produziert wird, zuerst geimpft. Wenn weitere Impfstoffe zur Verfügung stehen, könnten dort auch andere Impfstoffe geimpft werden.

Wer führt die Impfung durch?

Die Impfung wird von medizinischem Fachpersonal durchgeführt. Während des Ablaufes in der Aufklärungsphase oder auch während der Beobachtung sind allerdings auch immer Ärzte anwesend. Allein schon, um bei möglichen Nebenwirkungen rasch reagieren zu können.

Wo melde ich mich, wenn ich als Helfer im Impfzentrum mitmachen möchte?

Ärztinnen oder Ärzte, sowie medizinisches Fachpersonal können sich direkt über die Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) bewerben und registrieren lassen, telefonisch unter 0231-94320.

Kann ich mich bei meinem Hausarzt gegen Corona impfen lassen?

In der ersten Phase der Impfung wird das voraussichtlich nicht möglich sein. Dies soll sich jedoch im Laufe des nächsten Jahres ändern.

Wo kann ich mich bei der Stadt Bochum über die Corona-Impfung informieren?

Bislang steht das noch nicht fest. Wir veröffentlichen den Hinweis, sobald die Stadt dies eingerichtet hat.

