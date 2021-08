Bochumer Seniorenzentrum lädt zur Eis-Flatrate-Party ein

Bochum-Innenstadt. Das Bochumer Seniorenzentrum Am Ostring lädt zum Eis-Schlemmen zugunsten des Tierheims. Besucher können ihre Becher immer wieder auffüllen.

Das Alloheim-Seniorenzentrum Am Ostring verwandelt sich am 8. August wieder in eine ganz besondere Eisdiele: Von 12 bis 17 Uhr sind alle Bürger der Region herzlich zur diesjährigen Eisflatrate-Party in den Außenbereich der Einrichtung eingeladen.

Bochumer Besucher zahlen einen einmaligen Pauschalbetrag

Für einen einmaligen Pauschalbeitrag von 4,50 Euro werden dann die Becher immer wieder mit Eis aufgefüllt werden. Ob mit bunten Zuckerstreuseln, Schokosoße oder kleinen Schirmchen – auch bei der Auswahl der Eis-Verzierung sind bei der Eis-Flatrate keine Grenzen gesetzt. Ein Konzept, das nicht nur Kinder begeistert. „Auch unsere Bewohner freuen sich schon sehr darauf, sich bei sommerlichen Temperaturen mit Eis und einem kühlen Getränk auf die Terrasse zu setzen“, so Residenzleiterin Jennifer Buschhaus.

Der Erlös des Eisfestes geht an das Tierheim Bochum. Jennifer Buschhaus erklärt: „Das Tierheim verzeichnet durch die Corona-Lockerungen eine deutliche Zunahme an abgegebenen Tieren. Unsere Bewohner und das gesamte Team des Seniorenzentrums wollen deshalb ein Zeichen setzen und die dortigen Aktiven bei anstehenden Anschaffungen unterstützen.“

Eisparty stets für den guten Zweck

Alle Angehörigen, Freunde, Partner und Bürger der Region sind dazu eingeladen. „Wir freuen uns auf viele Gäste in unserer Einrichtung und ein fröhliches Eisfest“, sagt Buschhaus, „bei uns kommt sicher jeder auf seine Kosten. Ob Vanille-, Schoko-, oder Erdbeereis, in der Waffel oder Eis am Stiel, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.“ Seit Jahren veranstaltet das Seniorenheim Eispartys für Einrichtungen in Bochum. Bundesweit wird die „Eisflatrate für den guten Zweck“ von der Alloheim-Gruppe in allen Residenzen veranstaltet.

Die Termine zu den jeweiligen Eisfesten können auf der Website der Alloheim Einrichtungen oder auf www.alloheim.de eingesehen werden. Die jeweiligen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen werden auch am Aktionstag eingehalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum