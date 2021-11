Welche weiterführende Schule in Bochum ist die richtige? Wir stellen Gymnasien, Gesamt-, Sekundar-, Real- und Hauptschulen vor.

Bochum. Welche weiterführende Schule ist die richtige für mein Kind? Im großen WAZ-Schulcheck stellen sich alle weiterführenden Schulen in Bochum vor.

Anfang des kommenden Jahres erhalten die Viertklässlerinnen und -klässler in Bochum ihr Halbjahreszeugnis – und einen Anmeldeschein für die weiterführenden Schulen. Welche Schule ist die richtige für mein Kind? Vor dieser Frage stehen in diesen Wochen viele Eltern. Mit unserem WAZ-Schulcheck möchten wir Ihnen einen Überblick verschaffen: Welche Schulen gibt es in Bochum? Welche Schwerpunkte haben diese?

WAZ-Schulcheck: Welche weiterführende Schule in Bochum ist die richtige?

Die zehn Gymnasien in Bochum: Hier geht es zur Übersicht

Die zwei Hauptschulen in Bochum: Hier geht es zur Übersicht

Die fünf Gesamtschulen in Bochum: Diese Übersicht erscheint Anfang Dezember

Die fünf Realschulen in Bochum: Diese Übersicht erscheint Anfang Dezember

Die zwei Sekundarschulen in Bochum: Diese Übersicht erscheint Anfang Dezember

