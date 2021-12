Bochum: Umbau des Lohrheidestadions auf der Tagesordnung

Um Modernisierung und Umbau des Lohrheidestadions geht es am Dienstag im Bochumer Rathaus.

Bochum. Lohrheidestadion, Bebauungspläne, Neugestaltung „Werner Markt“ und der Jahresabschluss 2020: Darum geht es in städtischen Sitzungen ab Montag.

Die Mitglieder des Ausschusses für Planung und Grundstücke treffen sich am Dienstag (14.) um 15 Uhr im großen Sitzungssaal des Bochumer Rathauses. Es geht u.a. um Bebauungspläne und die Modernisierung und den Umbau des Lohrheidestadions.

Die für Dienstag geplante Sitzung der Bezirksvertretung Süd fällt aus.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales versammelt sich am Mittwoch (15.) um 15 Uhr im großen Sitzungssaal des Bochumer Rathauses. Themen sind u.a. die Zuwendungen an Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen und Initiativen sowie die Broschüre „Arbeitsmarkt und Grundsicherung in Bochum“.

Stadtrat bespricht Kernaktivitäten der Bochum Strategie

Ebenfalls am Mittwoch (15.30 Uhr) tagt die Bezirksvertretung Südwest in der Bezirksverwaltungsstelle Südwest, Hattinger Straße 389. Die Mitglieder beschäftigen sich u.a. mit dem Bebauungsplan Nr. 1010 – Hattinger Straße / Hinter der Kiste und der Beschaffung einer zusätzlichen Bank im Schlosspark.

Die Bezirksvertretung Ost trifft sich am Mittwoch um 16 Uhr in der Mensa der Willy-Brandt-Gesamtschule, Wittekindstraße 33. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Discgolf–Anlage im Volkspark Langendreer und die Neugestaltung „Werner Markt“.

Der Rat kommt am Donnerstag (16.) um 15 Uhr im Ruhr-Congress zusammen. Es geht u.a. um den Jahresabschluss 2020 der Stadt und die neuen Kernaktivitäten der „Bochum Strategie“.

