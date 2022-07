Bochum Total: Auto attackiert – Fahrer fährt Menschen um

Bochum. Bei Bochum Total ist in der Nacht zu Samstag ein Auto in Menschen gefahren. Zuvor sollen die laut Polizei das Auto mit Flaschen attackiert haben.

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Samstag bei Bochum Totalnach einem Streit kurz hinter der Absperrung des Festivals in eine Gruppe Menschen gefahren, dabei wurde ein Mensch schwer verletzt, mehrere Menschen sollen nach Zeugenangaben auf der Motorhaube gelegen haben.

Nach Angaben der Polizei wollte der Wuppertaler (24) gegen Mitternacht nach Hause fahren und geriet versehentlich in die Neustraße, die wegen des Festivals gesperrt ist.

Bochum Total: Augenzeugen erzählen von der Situation

Eine größere Gruppe Menschen habe den Autofahrer nach dem Wenden an der Weiterfahrt gehindert, so schildert es die Polizei. Augenzeugen dagegen erzählen, dass der Fahrer schon beim Einfahren in die Straße sehr schnell an den Sitzenden vorbeigefahren sei.

Auf dem Rückweg sei er mit „quietschenden Reifen“ in die Menge gefahren und habe Menschen sogar auf die Motorhaube aufgeladen. Ein Video, das den Vorfall zeigen soll und dieser Redaktion vorliegt, zeigt, wie schnell der Fahrer in die Menge rast.

Polizei spricht davon, dass eine Heckscheibe mit einer Bierflasche zerstört wurde

Nach Polizeiangaben hatten Wartende zuvor Getränkebecher auf das Auto geworfen, außerdem sei mit einer Bierflasche die Heckscheibe zerstört worden. „Um sich der Situation zu entziehen, fuhr der 24-Jährige los. Dabei wurden insgesamt fünf Personen verletzt“, so heißt es von der Polizei. „Die Gruppe beschreibt den Vorfall völlig anders als der Autofahrer“, so ein Polizeisprecher. I

Etwa 100 Meter weiter habe der Autofahrer gebremst und sei mit seiner Beifahrerin (26 aus Bochum) ausgestiegen. Ein Unbekannter habe den Fahrer „angegangen und sei danach geflüchtet“, so die Polizei. Die beendete die Auseinandersetzung kurz darauf. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Bochum Total: Polizei nimmt insgesamt 16 Straftaten auf

Aus der Gruppe wurde einem Menschen über den Fuß gefahren, andere verletzten sich beim Sprung auf die Seite. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem schwer verletzten um einen 25-jährigen Bochumer. Außerdem betroffen: ein 29-Jähriger aus Varel, ein 29-Jähriger und ein 24-Jähriger (beide aus Bochum) sowie ein 22-jähriger Dortmunder. Sie wurden leicht verletzt. Rettungswagenbesatzungen behandelten die Verletzten, der Schwerverletzte kam ins Krankenhaus.

Die Polizei stellte das Fahrzeug und den Führerschein sicher. Die Ermittlungen dauern an. Am Samstagnachmittag ist von dem Vorfall an der Neustraße nichts mehr zu sehen. Wieder haben Feiernde die Straße in Beschlag genommen – die Stimmung ist alkoholgeschwängert, aber friedlich.

Insgesamt verzeichnet die Polizei bei Bochum Total bisher 16 Straftaten, darunter sieben Körperverletzungsdelikte und zwei Diebstahlsdelikte. Sechs Personen wurden in Gewahrsam genommen, die Beamten vollstreckten zudem einen offenen Haftbefehl.

