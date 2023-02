„Bochum Total“ 2023: Festival dieses Jahr vom 6. bis 9. Juli

Bochum. Vom 6. bis zum 9. Juli 2023 wird wieder bei „Bochum Total“ gefeiert. Hier gibt es Neuigkeiten und alle Infos zum Umsonst-und-draußen-Festival.

Vier Tage lang wird die Bochumer Innenstadt zum Konzertgelände, vier Tage lang wird umsonst und draußen gefeiert und gesungen: Seit vielen Jahrzehnten gehört „Bochum Total“ zum Sommer in Bochum wie die Currywurst zum Bermudadreieck. Auch 2023 wird wieder gefeiert: „Bochum Total“ geht vom 6. bis 9. Juli über die Bühne(n). Hier sammeln wir alle Neuigkeiten und die wichtigsten Infos.

„Bochum Total“ 2023: Das Wichtigste im Überblick

Termin: Donnerstag, 6. Juli, bis Sonntag, 9. Juli

Donnerstag, 6. Juli, bis Sonntag, 9. Juli Tickets: nicht nötig – der Eintritt ist frei

nicht nötig – der Eintritt ist frei Line-Up: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Festival-Homepage:bochumtotal.de

Die Anfänge von „Bochum Total“

„Bochum Total“ gehört zu den größten innerstädtischen Musikfestivals in Europa. Angefangen hat alles in den 80er-Jahren: Im September 1986 wollten die beiden Studenten Heri Reipöler und Marcus Gloria unter dem Motto „Kultur Total“ im damals noch jungen Bermudadreieck einen Mix aus Straßentheater, freiem Musizieren und Gaukelei präsentieren. Reipöler ist übrigens auch einer der drei Männer, die 2008 das „Zeltfestival Ruhr“ am Kemnader See begründeten.

Das Festivalgelände: Bochums Innenstadt

Für 2023 gibt es noch keinen Lageplan. Das „Bochum Total“-Festivalgelände umfasste in den vergangenen Jahren immer den Bereich zwischen KAP (Konrad-Adenauer-Platz) im Süden des Bermudadreiecks, der Kreuzung Viktoriastraße/Südring sowie der Ecke Brüderstraße/Südring.

Die Künstler bei „Bochum Total“

„Heute sehen, was man morgen hört“, lautet das Motto beim Programm. Und die Veranstalter haben beim Line-Up wiederholt ein gutes Händchen für (musikalische) Entdeckungen bewiesen: Bei „Bochum Total“ traten Bands auf, die wenig später ihren Durchbruch schafften – etwa die Donots, Wir sind Helden, Seeed oder Reamonn.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum