Bochum Total 2023: Das Programm auf den Bühnen im Überblick

Vier Tage, fünf Bühnen, rund 70 Konzerte: Vom 6. bis 9. Juli läuft Bochum Total 2023.

Bochums Innenstadt wird vom 6. bis 9. Juli 2023 wieder zum Festivalgelände

wieder zum Festivalgelände Rund 70 Konzerte stehen bei Bochum Total an

an Wer tritt wann wo auf? Hier gibt’s den Überblick übers Programm

Fans mussten sich gedulden, erst gut drei Wochen vor dem Start von Bochum Total 2023 stand das komplette Line-Up des Innenstadtfestivals fest. Die Organisation sei nie zuvor logistisch und finanziell so schwierig gewesen wie in diesem Jahr, berichtete Veranstalter Marcus Gloria. Der BO-Total-Gründer und -Macher hat mit seinem Team in der Vergangenheit wiederholt ein gutes Gespür für musikalische Entdeckungen bewiesen, nicht wenige Bands traten bei Bochum Total für kleines Geld auf, ehe sie den großen Durchbruch schafften. Wer 2023 auf der Bühne steht, haben wir hier im Überblick.

BOCHUM TOTAL – DAS PROGRAMM AM DONNERSTAG, 6. JULI

1Live-Bühne

17 Uhr: Greg Taro

18.15 Uhr: Anna Grey

19.30 Uhr: Gregor Hägele

20.45 Uhr: Kati K

Ringbühne

17 Uhr: Paulinko

18.15 Uhr: Kasi

19.30 Uhr: Jo Hartmann

20.45 Uhr: Mo-Torres

Bochumer Urgestein, Vollblutmusiker, fast so etwas wie Bochum-Total-Inventar: Jo Hartmann ist auch 2023 beim Festival dabei, steht am Freitag auf der Ringbühne. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Sparkassenbühne

17 Uhr: Sunkvitka

18.15 Uhr: Moritz Ley

19.30 Uhr: False Lefty

20.45 Uhr: Clide

Trailer-Wortschatz-Bühne:

17.45 Uhr: (K)impro – Studentisches Improvisationstheater

19 Uhr: (K)impro – Studentisches Improvisationstheater

20.15 Uhr: (K)impro – Studentisches Improvisationstheater

Die Trompete – Offstage

22 Uhr: Bluthund + Special Guest Taby Pilgrim

0 Uhr: Mit viel Liebe – die Studiparty

BOCHUM TOTAL – DAS PROGRAMM AM FREITAG, 7. JULI

1Live-Bühne

17 Uhr: Luana

18.15 Uhr: Marie Bothmer

19.30 Uhr: Mele

20.45 Uhr: Riku Rajamaa

Ringbühne

17 Uhr: Olympya

18.15 Uhr: The Other

19.30 Uhr: Pyogenesis

20.45 Uhr: Van Holzen

Sparkassenbühne

17 Uhr: Dan Newman

18.15 Uhr: Ocean Boulevard

19.30 Uhr: Myller

20.45 Uhr: The Silverettes

22.15 Uhr: Botticelli Baby

„The Silverettes“, hier bei einem Auftritt im Sommer 2020, stehen am Freitag auf der Sparkassenbühne bei Bochum Total. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Trailer-Wortschatz-Bühne:

17.45 Uhr: Diggi

19 Uhr: Blankofax

20.15 Uhr: Die Daniels

22 Uhr: Die Herren Perle

Die Trompete – Offstage

22 Uhr: Mia Morgan

0 Uhr: Wenn du tanzt – die Indieparty

BOCHUM TOTAL – DAS PROGRAMM AM SAMSTAG, 8. JULI

1Live-Bühne

17 Uhr: Hanna Rautzenberg

18.15 Uhr: GRXAY

19.30 Uhr: From Fall to Spring

20.45 Uhr: Das Lumpenpack

Ringbühne

17 Uhr: Muuske

18.15 Uhr: The Narrator

19.30 Uhr: The Butcher Sisters

20.45 Uhr: Rantanplan

Sparkassenbühne

15 Uhr: Das Niwo

15.55 Uhr: The Honeyclub

17 Uhr: Moritz

18.15 Uhr: Aaron

19.30 Uhr: Finn & Jonas

20.45 Uhr: Mambo Kurt

22.15 Uhr: Die Feuersteins

Mambo Kurt ist mit seiner Heimorgel längst Kult, nicht nur bei Bochum Total: Der Hagener ist am Samstagabend Headliner auf der Sparkassenbühne am KAP. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Trailer-Wortschatz-Bühne:

14.45 Uhr: Stand-Up-Comedy: Speak Easy Stage meets Bochum Total

16.15 Uhr: Stand-Up-Comedy: Speak Easy Stage meets Bochum Total

17 Uhr: Stand-Up-Comedy: Speak Easy Stage meets Bochum Total

17.45 Uhr: Oliver Uschmann

19 Uhr: Kenan

20.15 Uhr: Open Rim

22 Uhr: Rooftalk

Die Trompete – Offstage

22 Uhr: Ruffiction

0 Uhr: Rocket Party

BOCHUM TOTAL – DAS PROGRAMM AM SONNTAG, 9. JULI

1Live-Bühne

17 Uhr: Julia Kautz

18.15 Uhr: Ritter Lean

19.30 Uhr: Loi

20.45 Uhr: Ski Aggu

Ringbühne

17 Uhr: Power Plush

18.15 Uhr: Engin

19.30 Uhr: Kochkraft durch KMA

20.45 Uhr: Salò

Sparkassenbühne

15 Uhr: Kamai Melon

16 Uhr: Ela

17 Uhr: The Drug

18.15 Uhr: Benjrose

19.30 Uhr: The King’s Parade

20.45 Uhr: Junior Karl

Trailer-Wortschatz-Bühne:

14.30 Uhr: Akafö-Chor En Route + Special Guests

16 Uhr: Lyriklieder

17.45 Uhr: Pia & Ernest: Indreams

19 Uhr: Von wegen Romeo

20.15 Uhr: Julius Deuper

Die Trompete – Offstage

22 Uhr: Final Call – die offizielle Bochum-Total-Abschlussparty

… und sonst:

Wenn um 22 Uhr das Programm auf den großen Bühnen beendet ist, kann am Donnerstag, Freitag und Samstag an der Game-Bühne noch bis 2 Uhr leise weitergefeiert werden – die Kopfhörerparty macht’s möglich. Kopfhörer gibt’s ab 21.30 Uhr gegen Pfand (Personalausweis, Führerschein oder Bargeld) am Cocktailstand an der Game-Bühne.

Das offizielle Bochum-Total-Programmheft ist hier als PDF zum Download verfügbar (externer Link)

