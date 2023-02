Bochum: Tanzen für Frauenrechte bei „One Billion Rising“

Das internationale „One Billion Rising"-Event für Gleichberechtigung findet auch in diesem wieder in Bochum statt.

Bochum. Die globale Bewegung „One Million Rising“ feiert 2023 ihr zehnjähriges Bestehen. Wo und wann das Event für Gleichberechtigung stattfindet.

Der weltweite Aktionstag „One Billion Rising“ feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Auch in Bochum laden die örtlichen Vertreter der Bewegung alle Bochumerinnen und Bochumer zum Mitmachen ein. Am Valentinstag sollen dann wieder viele für Gleichberechtigung und Gleichstellung tanzen.

Bochum: Tanzen auf dem Tana-Schanzara-Platz

Auf dem Tana-Schanzara-Platz in Bochum soll das große Tanz-Event unter dem Motto „Rise for Freedom“ stattfinden. Ab 17.30 Uhr beginnt die Veranstaltung, die von der global agierenden Bewegung organisiert wird. „Tanzen ist kein Protest gegen Autoritäten oder Gewalttäter, sondern bedeutet, für etwas aufzustehen. Wir richten unseren Fokus auf die Kraft und Energie, die in uns allen steckt und die wir spüren können, wenn wir in Gemeinschaft sind“, heißt es in der offiziellen Mitteilung der „One Million Rising“-Bewegung.

Alle Interessierten seien herzlich eingeladen. Der Tanz „Break the Chain“ wird in vereinfachter Form vor Ort angeleitet und kann von allen ohne Vorbereitung mitgemacht werden. Als Zeichen der Zugehörigkeit kann gerne ein Kleidungsstück in rot, orange oder pink getragen werden. 2012 fand die Bewegung ihren Ursprung. Die New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler hat sie damals ins Leben gerufen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum