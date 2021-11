Bochum: Organist spielt beliebte Klassiker der Filmmusik

Konzertorganist Detlef Steffenhagen beim Auftritt in der Christuskirche Langendreer in 2019.

Bochum-Langendreer. Langendreerer Verein „LaKulTurM“ startet die langjährige Konzertreihe in der Christuskirche in Bochum nach vielen Monaten Corona-Pause wieder.

In der Stummfilmzeit der Goldenen 20er Jahre gehörte es zum guten Ton, dass ein Pianist Filmvorführungen musikalisch begleitete. Mit dem Konzertprogramm „Organ goes Cinema“ greift der mittlerweile im Stadtteil Langendreer und Umgebung gut bekannte Organist Detlef Steffenhagen das auf. Am Samstag, 6. November, spielt er um 18 Uhr beim Förderverein LaKulTurM in der Christuskirche der Evangelischen Gemeinde Langendreer (Alte Bahnhofstraße14).

Klassische Meisterwerke erklingen in Bochum-Langendreer

Steffenhagen bringt klassische Meisterwerke, die durch das Kino berühmt wurden, sowie epische Filmthemen, die sich besonders gut für die Orgel eignen, zu Gehör. Das sind zum Beispiel „2001 Odyssee im Weltraum“, „Schindlers Liste“ oder auch „Jesus Christ Superstar“.

Das besondere an seinem Auftritt: Durch eine Videoprojektion in den Altarraum können die Zuhörer dem Künstler beim Vorspiel auf der Orgelempore quasi auf die Finger schauen. Das Konzert ist zugleich der Neustart der langjährigen Konzertreihe von „La-KulTurM“, dem Verein zur Förderung der Musik an der Christuskirche.

Seit März letzten Jahres gab es keine Veranstaltungen mehr

Seit März 2020 durfte pandemiebedingt keine Veranstaltung mehr an der Kirche stattfinden. „Wir sind froh, dass wir nun in Absprache mit der Kirchengemeinde wieder anfangen dürfen“, erklärt La-KulTurM-Vorsitzender Martin Hendler. Besonders freut ihn, dass der Konzertorganist zum Neustart zusagte.

„Nachdem wir im letzten Jahr das Orgelkonzert mit ihm leider absagen mussten, fiebern wir nun diesem neuen Termin entgegen. Stets waren die Besucher nach seinem Auftritt begeistert.“ Der Einlass zum Konzert erfolgt nach der 3G-Regel.

Konzertkarten zum Preis von 12 Euro gibt es im Vorverkauf im Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde (Alte Bahnhofstraße 28-30) und bei Blumen Brendel (Alte Bahnhofstraße 10). Telefonische Reservierungen sind ebenfalls möglich: 0157 / 79 32 32 97. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro.

