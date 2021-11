Bochum kehrt zur Maskenpflicht in der Innenstadt zurück

Von Dienstag (24.) an gilt in der Bochumer Innenstadt wieder die Maskenpflicht.

Bochum. Bochum führt von Dienstag (24. November) an wieder die Maskenpflicht in der Innenstadt ein. Die Stadt baut außerdem das Impfzentrum wieder auf.

Bochum führt nach fünf Monaten wieder die Maskenpflicht in der Innenstadt ein. Wegen der „hohen Besucherzahlen auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt und der aktuellen epidemischen Lage“, so die Stadt, gilt in Absprache mit dem NRW-Gesundheitsministerium in der Innenstadt von Dienstag (23. November), 9 Uhr, an zwischen 9 bis 22 Uhr erneut die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

Maskenpflicht in der ganzen Bochumer Innenstadt

Die Pflicht gilt für folgende Bereiche: Gesamte Fläche des Weihnachtsmarktes: Dr. Ruer-Platz, Huestraße von Hausnummer 3 / 4 bis Husemannplatz, Kortumstraße von Hausnummer 1 /2 bis 111 /118, Husemannplatz, Bongardstraße, Massenbergstraße. Maskenpflicht besteht außerdem hier: Konrad-Adenauer-Platz, Kerkwege, Brüderstraße, Hellweg Hausnr. 1 /2 bis 15 / 20, Grabenstraße von Kreuzung Bongardstraße bis Kreuzung Hellweg, Schützenbahn, Pariser Straße, Harmoniestraße, Hans-Böckler-Straße von Kreuzung Bongardstraße / Willy-Brandt-Platz bis Kreuzung Brückstraße.

Am Mittwoch (24.) öffnet die Stadt Bochum außerdem erneut das Impfzentrum im Ruhrcongress. Mit zunächst zwei Impfstraßen werde gestartet. „Eine Ausweitung auf bis zu zehn Impfstraßen ist möglich und wird in den nächsten Tagen umgesetzt“, heißt es.

Bochum macht Impfzentrum wieder auf

„Wir haben schnellstmöglich Personal rekrutiert und die Logistik organisiert“, sagt Dr. Cordula Kloppe, die Leiterin des Gesundheitsamtes. „Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich viele Impfangebote zu schaffen.“ Geimpft wird von Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr und samstags in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr. Am Samstag (27.) wird nicht geimpft.

Die Termine werden über das Online-Terminportal vergeben. Dies steht ab Dienstagnachmittag (23.) unter www.bochum.de/corona zur Verfügung.

Drei weitere Impfstellen werden geöffnet

Genutzt werden können auch die weiteren Angebote im Stadtgebiet. Während der gesamten Zeit des Weihnachtsmarktes wird dort an jedem Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag in der Huestraße 17 zwischen 17 und 21 Uhr geimpft. Bis zu 100 Impfungen täglich sind dort möglich.

Darüber hinaus eröffnen in den kommenden Tagen auch drei weitere Impfstellen: Ab dem 25. November öffnet die Impfstelle im Gesundheitsamt. Am Rathaus Wattenscheid wird ab dem 26. November geimpft. In der Bezirksverwaltungsstelle Süd geht es ab dem 1. Dezember los. Auch dort ist eine Impfung nur über einen Online-Termin möglich. Geplant seien in Kürze auch erneut Angebote für Spontankunden.

