Bochum: Johnny-Cash-Revue kehrt ins Musikforum zurück

Bochum. „A Tribute to Johnny Cash“ zählt zu den erfolgreichsten Produktionen im Bochumer Schauspielhaus. Im März gibt’s ein Wiedersehen: im Musikforum.

Die Johnny-Cash-Show kehrt ins Bochumer Musikforum zurück. Am ersten März-Wochenende heißt es an drei Abenden: „A Tribute to Johnny Cash.“ Der Vorverkauf läuft.

Die Vorgeschichte der Country-Revue reicht ins Jahr 2008 zurück. Damals feierte die Cash-Hommage auf Initiative u.a. von Sänger Thomas Anzenhofer ihre Premiere im Bochumer Schauspielhaus. Was folgte, ist Geschichte: Mit 117 durchweg ausverkauften Vorstellungen zählt „A Tribute to Johnny Cash“ bis heute zu den erfolgreichsten Produktionen auf der Bochumer Bühne.

„A Tribute to Johnny Cash“: Erfolgreiche Rückkehr 2022

2018 fiel der Vorhang. Doch die Show muss weitergehen, sagten sich die Bochumer Kulturschaffenden Sven Nowoczyn (Rotunde) und Torsten Kindermann. Sie erwarben die Aufführungsrechte und gewannen das Anneliese-Brost-Musikforum als neuen Partner. Im Frühjahr 2020 waren die ersten drei Cash-Abende geplant. Dann kam Corona. So konnten die Shows erst mit zwei Jahren Verspätung an der Viktoriastraße laufen. Erneut waren alle Karten im Vorverkauf vergriffen. Mehr als 2000 Zuschauer bejubelten den Mix aus Live-Musik und biografischen Szenen aus dem bewegten Leben der 2003 verstorbenen Musik-Legende („I walk the Line“).

Auch im Wattenscheider Lohrheidestadion und beim Zeltfestival Ruhr fand „A Tribute to Johnny Cash“ im vergangenen Jahr großen Zuspruch. Anlass für das Original-Ensemble, dem „Man in Black“ unter der Regie von Arne Nobel 2023 erneut im Musikforum zu huldigen.

Drei Vorstellungen im März im Musikforum

Die Vorstellungen beginnen am Freitag, 3. März, und Samstag, 4. März , jeweils um 19.30 Uhr. Start am Sonntag, 5. März, ist um 17 Uhr. Thomas Anzenhofer verkörpert den „Duke of Country“ in nach wie vor genialer Manier. Zu den weiteren Mitwirkenden zählen Torsten Kindermann, Gregor Hengesbach, Ingmar Kurenbach, Sven Nowoczyn und Jan Sebastian Weichsel.

Karten gibt’s ab 30 Euro bei BO-Marketing und in allen bekannten Vorverkaufsstellen.

