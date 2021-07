Bochum freut sich über millionenschwere Förderung des Landes

Bochum. Knapp sieben Millionen Euro fließen aus der NRW-Städtebauförderung nach Bochum. Damit soll viel bewegt werden – etwa in Wattenscheid und Hamme.

Die Stadt darf sich in diesem Jahr über Fördermittelzusagen in Höhe von 6,97 Millionen Euro freuen: Das Geld stammt aus dem Stadterneuerungsprogramm NRW des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Damit sollen Maßnahmen in den Bochumer Stadterneuerungsgebieten finanziert und in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Insgesamt über 8,7 Millionen stehen laut Stadtverwaltung dafür zur Verfügung.

„Bochum macht sich fit für die Zukunft“, sagte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU). „Knapp sieben Millionen Euro Förderung können in einer Stadt eine Menge bewegen, wenn sie gut angelegt sind – und das sind sie in Bochum.“

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) nahm die millionenschweren Förderbescheide im Ratssaal entgegen. „Wir nehmen Städtebauförderung ernst. Und wir bemühen uns, die bewilligten Mittel sehr zügig zu verbauen“, sagte er.

Eine ganze Reihe von Maßnahmen sind in den einzelnen Stadtteilen geplant. Rund 3,5 Millionen Euro fließen allein nach Wattenscheid. Die höchste Fördersumme mit knapp 2,5 Millionen Euro ist dabei für das Haus für Musik, Kunst und Kultur vorgesehen, das in den Räumen der alten Musikschule entstehen soll und komplett saniert werden soll.

Spielflächen für Kinder sollen in der Innenstadt entstehen

Für die Entwicklung der Innenstadt stehen 562.000 Euro Fördergelder zur Verfügung. Das Geld soll unter anderem in das Hof- und Fassadenprogramm fließen. „Begrünte und bespielbare Innenstadt“ lautet zudem das Motto eines Freiraumkonzeptes, das in den nächsten Monaten für die City erarbeitet werden soll, denn noch immer fehlen hier geeignete Spielflächen für Kinder.

520.000 Euro Fördermittel fließen nach Hamme. Das Quartiersmanagement und der Verfügungsfonds werden als erste Maßnahmen des sogenannten Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) Hamme gefördert.

In Laer wird ein Schulhofgelände umgestaltet

Im Stadtteil Laer hat die Stadt nun die Förderzusage über rund 1,8 Millionen Euro für die Umgestaltung des Schulhofgeländes der Gemeinschaftsgrundschule Bochum Laer sowie der angrenzenden Bolz- und Spielplatzflächen. Das Gelände soll zukünftig Platz für Lernen, Bewegung, Freizeit und Erholung bieten. Auch im Gebiet Werne, Langendreer-Alter Bahnhof (WLAB) freut man sich über eine Förderung von 334.000 Euro.

