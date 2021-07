Bochum: „Endlich wieder feiern!“ – 200 Gäste im Nachtclub

„Endlich wieder feiern!“ 200 Gäste kamen kurzfristig in den Nachtclub „Thre3 Monkeyz“ in Bochum, der am Freitag nach mehr als einem Jahr Zwangspause wieder öffnete.

Bochum. Seit Freitag dürfen Clubs und Discos öffnen. Das „Thre3 Monkeyz“ in Bochum machte den Anfang. „Endlich wieder feiern“, freuten sich 200 Gäste.

Die neue Inzidenzstufe 0 in NRW macht es möglich: Clubs und Discos dürfen wieder öffnen. In Bochum machte das „Thre3 Monkeyz“ den Anfang. 200 Gäste kamen am Freitagabend kurzfristig in den Nachtclub am Südring, obwohl die Öffnung erst um 15 Uhr bekannt gegeben worden war.

Nachtclub in Bochum startet aus dem Stand: Endlich wieder feiern!

Der Club Thre3 Monkeyz startet aus dem Stand Der Club Thre3 Monkeyz startet aus dem Stand Die Crowd feiert im Club "THREE MONKEYZ" am Südring Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der Club Thre3 Monkeyz startet aus dem Stand DJ Heavy Dee legt im Club "THREE MONKEYZ" am Südring auf Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die Wiedereröffnung nach mehr als einem Jahr Zwangspause, letzter Öffnungstag war der 14. März 2020, wurden binnen weniger Stunden auf den Weg gebracht. Personalprobleme gab es laut Mario Corciulo (Resident-DJ und Marketingleiter) und Sina Sip (Personal- und Clubleitung) nicht. Die alte Crew war sofort wieder am Start. Der Stadt indes musste zur Öffnung ein Hygienekonzept vorgelegt werden.

Für den Einlass in den Club galt die 3G-Regel: Nur Genesene, Geimpfte oder Getestete durften rein. Wer kam, hatte Mega-Spaß – bis 23 Uhr in der Bar und danach im Club mit DJ Heavy Dee und DJ D-Neiro. „Endlich wieder feiern“, freute sich Danny Kraus. „Ich tanz’ die ganze Nacht durch“, kündigte Jasmina Bakan an.

Die schönsten Fotos aus der Nacht

Unsere schönsten Fotos aus der Nacht gibt es hier.

