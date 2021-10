Bochum: Einbruch in Kirche – Täter plündern Opferstöcke

Bochum-Langendreer. Die Marien-Gemeinde in Bochum-Langendreer steht unter Schock: Bei einem Einbruch wurden die Opferstöcke geplündert. Die Polizei hofft auf Zeugen.

In Bochum-Langendreer sind Kriminelle am Wochenende zwischen Samstag (23. Oktober, 20 Uhr) und Sonntag (24. Oktober, 10.30 Uhr) in eine Kirche eingebrochen. Gewaltsam hebelten die Täter laut Polizei die Zugangstür zur Marien-Kirche an der Alten Bahnhofstraße 182 auf.

Bochum: Einbruch in Kirche – Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Anschließend brachen sie der Polizei zufolge zwei Opferstöcke auf und versuchten noch einen Kerzenopferstock aufzuhebeln. Die Täter flüchteten anschließend nur mit einer geringen Menge Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234/ 909 -8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise von möglichen Zeugen.

