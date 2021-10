Bochum: Arbeitslosenquote sinkt im Oktober auf 8,6 Prozent

Auf 8,6 Prozent gesunken ist die Arbeitlosenquote in Bochum im Oktober. Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres bedeutet das einen Rückgang um genau einen Prozentpunkt.

Bochum. Die Arbeitslosenquote für Bochum ist erneut gesunken. Die guten Zahlen führt die Arbeitsagentur hauptsächlich auf die Herbstbelebung zurück.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Bochum im Oktober 2021 weiter gesunken. Insgesamt waren 16.752 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 580 Personen oder 3,3 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote beträgt im Oktober 8,6 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 9,6 Prozent (-1,0 Prozentpunkte). Dass sich der Arbeitsmarkt nach mehr als eineinhalb Jahren Pandemie derartig erholt, sei so nicht absehbar gewesen, wertet die Arbeitsagentur.

Unternehmen starten mit neuen Azubis

Dieter Groß, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bochum, sagt: „In aller Regel erfährt der Arbeitsmarkt nach der Sommerpause immer eine Belebung. Auch aktuell verzeichnen wir eine klassische Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Zu dieser Jahreszeit füllen sich die Auftragsbücher, die weiterführenden Schulen haben ihren Unterricht aufgenommen und die Unternehmen starten mit neuen Auszubildenden.“

Weniger Langzeitarbeitlose gemeldet

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist in Bochum im Berichtsmonat ebenfalls gesunken. Ein ähnliches Bild zeichne sich bei der Jugendarbeitslosigkeit ab. Insgesamt 1178 Arbeitslose sind aktuell in Bochum unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 171 mehr und im gleichen Monat des Vorjahres 247 mehr arbeitslose junge Menschen. Die Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 640 Stellen gemeldet. Im Bestand befanden sich insgesamt 3620 offene Stellen, 168 mehr als im Vormonat und 873 mehr als im Vorjahresmonat.

