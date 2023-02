Aktion „Offene Gartenpforte“ in Bochum sucht Nachwuchs

Das erste Wochenende für die Offene Gartenpforte in Bochum ist in diesem Jahr am 17./18. Juni.

Bochum. Die Traumgarten-Aktion „Offene Gartenpforte“ in Bochum sucht weitere Teilnehmer. Wer noch in diesem Jahr mitmachen will, kann sich noch bewerben.

Für die seit vielen Jahren laufende Traumgarten-Aktion „Offene Gartenpforte“ in Bochum werden noch weitere Teilnehmer gesucht.

In diesem Jahr beteiligen sich sieben Hobbygärtnerinnen und -Gärtner an der Bochumer Aktion: Sie präsentieren ihre privaten Gärten an bestimmten Wochenenden der Öffentlichkeit. Besucher können die Gartenkunst bewundern und Anregungen für den eigenen Garten sammeln.

Fünf der sieben Gärten befinden sich in Bochum, einer in Herne an der Grenze zu Gerthe und ein weiterer in Hattingen. Dieser gehört der Organisatorin Christa Sattler.

Bewerbungen noch bis Anfang März möglich

Die Bereitwilligkeit zur Teilnahme, so Christa Sattler, sei nicht mehr auf dem Stand von vor 18 Jahren. „Zudem setzen immer wieder langjährige Teilnehmer aus oder beenden ihr Engagement aus Alters- oder Gesundheitsgründen.“ Deshalb wird Nachwuchs gesucht.

Wer einen ganz besonders schönen und interessanten Garten hat, kann sich bei Christa Sattler melden: Kontaktdaten stehen auf www.offenegaerten-bochum.de.

Die Gärten von neuen Interessenten könnten im „Schnellverfahren“ noch bis Anfang März besichtigt werden, um beurteilen zu können, ob sie geeignet sind.

Das erste öffentliche Aktionswochenende findet am 17./18. Juni statt.

