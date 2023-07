Bochum. Die A 40 bei Bochum wird nachts wegen Bauarbeiten gesperrt. Eine Schilderbrücke muss instand gesetzt werden. Das sind die Details.

Die A 40 wird in der Nacht von Samstag, 22. Juli, 21 Uhr bis Sonntag, 23. Juli, 5 Uhr zwischen Dortmund-Lütgendortmund und Bochum Werne in Fahrtrichtung Essen voll gesperrt. Die Autobahn Westfalen setzt dort einen Schilderbrücke instand, so heißt es.

+++ Abonnieren Sie hier den kostenlosen Newsletter der Lokalredaktion Bochum +++

Es gibt eine innerstädtische Umleitung, die über einen roten Punkt ausgeschildert ist.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum