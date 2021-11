1Live Krone 2021: Diese Bands und Musiker sind nominiert

1Live Krone 2021: Am 9. Dezember wird der Musikpreis wieder in der Bochumer Jahrhunderthalle vergeben. Nun stehen die Nominierten fest.

Essen. Lange war es ein Geheimnis, nun stehen die Nominierten für die 1Live Krone 2021 fest. Nun müssen die Fans in sieben Kategorien entscheiden.

Am 9. Dezember ist es wieder so weit: Die 1Live Krone wird in Bochum vergeben. Bis Mitte November war es ein Geheimnis, welche Bands, Sänger und Sängerinnen sowie welche Singles für den Musikpreis nominiert sind.

1Live Krone 2021: Das sind die Nominierten

In sieben Kategorien werden die Kronen in der Bochumer Jahrhunderthalle verteilt. Nun sind Fans und Zuschauer gefordert. Auf 1live.de läuft das Voting bis zum Tag der Veranstaltung.

Im vergangenen Jahr mussten die Bochumer auf den Musikpreis verzichten. Corona machte den Organisatoren 2020 einen Strich durch die Rechnung. Übertragen wurde die Preisverleihung damals im Livestream.

In diesem Jahr darf dann in der Jahrhunderthalle in Bochum auch wieder Publikum dabei sein. Die Teilnahmebedingungen zum Ticket-Gewinnspiel gibt es hier.

1Live Krone 2021: Die Kategorie beste Künstlerin

LEA

Zoe Wees

Alice Merton

Lena Shirin

David Mathea

Die Sängerin LEA war auch im Jahr 2019 bei der 1Live Krone vor Ort. Foto: Henning Kaiser/dpa

1Live Krone 2021: Die Kategorie bester Künstler

Marteria

Clueso

Bosse

RIN

Mark Forster

Danger Dan

Nominiert bei der 1Live Krone 2021 als bester Künstler: Clueso. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

1Live Krone 2021: Die Kategorie beste Band

Bilderbuch

Milky Chance

Leoniden

Giant Rooks

ÄTNA

Das Pop-Duo Milky Chance ist bei der 1Live Krone 2021 als beste Band nominiert. Foto: Britta Pedersen/zb/dpa

1Live Krone 2021: Die Kategorie beste Single

Leony – Faded Love Purple

Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks – Fireworks

Milky Chance – Colorado

ATB, Topic, A7S – Your Love

Nico Santos – Would I Lie To You

Zoe Wees – Girls Like Us

Provinz

1Live Krone 2021: Zoe Wees ist mit ihrer Single "Girls Like Us" nominiert. Foto: Daniel Karmann/dpa

1Live Krone 2021: Die Kategorie beste Danceakt

Topic

Felix Jaehn

Leony

Alle Farben

Purple Disco Machine

Robin Schulz

Nominiert bei der 1Live Krone 2021 in der Kategorie bester Danceakt: Felix Jaehn. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

1Live Krone 2021: Die Kategorie bester Hip-Hop-Act

Pashanim

Loredana

Kontra K

Montez

badmómzjay

Bausa

Der Rapper Kontra K gewann 2019 eine 1Live Krone. Auch im Jahr 2021 ist er wieder nominiert. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

1Live Krone 2021: Die Kategorie bester Newcomer Act

LUNA

01099

ROTE MÜTZE RAPHI

JEREMIAS

Schmyt

Alli Neumann

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum 1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Luke Mockridge moderierte, sang und tanzte. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Auftritt Die Toten Hosen - nominiert als Beste Band. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Sido wurde als Bester Künstler ausgezeichnet. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Juju und Henning May setzen sich in der Kategorie Beste Single durch. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Juju wurde auch als Beste Künstlerin geehrt. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Felix Jaehn freute sich sehr... Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum über die Auszeichnung Bester Dance Act. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Kontra K wurde Bester Hip Hop Act. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Vor der Jahrhunderthalle warteten zahlreiche Besucher trotz kühler Temperatur. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Tim Bendzko machte Selfies mit den Fans. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Auf dem Teppich: Schauspielerin Joyce Ilg Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Bosse und Alice Merton Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Beide gaben auch Interviews. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Das Duo YouNotUs. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Sänger Mike Singer Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Singer-Songwriterin Lotte Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Moderatorin, Sängerin und Model Johanna Klum Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Die Band Giant Rocks... Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum und die Band Querbeat. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Sänger Nico Santos Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Schauspielerin Janine Ullmann Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Youtuberin Diana zur Löwen Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Sängerin Lea Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Sängerin Senna Gammour und Rapperin Loredana. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Das Duo Drunken Masters. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Comedien Hennes Bender Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Trainer Gerald Asamoah Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Schauspielerin Pegah Ferydoni Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum DJ Felix Jaehn Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Moderatorin Janin Ullmann Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Die Band Seeed. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Sänger Lukas Rieger Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Das Duo AnnenMayKantereit. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Comedien Abdelkarim Foto: Joshua Sammer / Getty Images

1Live-Krone 2019: Das sind die schönsten Fotos aus Bochum Und Teresa Enke, die den Sonderpreis für die Robert-Enke-Stiftung entgegen nehmen wird. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

