Wellinger wäre lieber auf der Schanze als am Mikro

Andreas Wellinger trug die wärmende Mannschaftskleidung, eine orangefarbene Steppjacke, was angesichts der Temperaturen um den Gefrierpunkt an der Schattenbergschanze auch dringend zu empfehlen war. Haare und Ohren waren unter einer grauen Mütze versteckt. Doch irgendwas fehlte. Das Grinsen im Gesicht des Wahl-Müncheners war es nicht, genauso wenig sein erfrischendes Gemüt, das trotz einsetzender Dämmerung in Oberstdorf als sonnig beschrieben werden durfte. „Ich wäre lieber mit Skiern da“, sagte der Skisprung-Olympiasieger von 2018 etwas verkniffen. „Es ist keine schöne Rolle als Zuschauer, aber eine interessante.“ Na, immerhin.

Dieser Schuss Zweckoptimismus in den Worten des 24-Jährigen musste wohl sein, denn trotz einer mäßigen nacholympischen Saison kommt Wellinger für gewöhnlich aus dem Schwärmen nicht heraus, wenn er über seinen Sport referiert: „Das Skispringen lebt in mir, deswegen bin ich hier.“ Haken an der Sache: Wellinger war nur nicht zum Skispringen beim Auftakt der Vierschanzentournee. Er begleitete das Geschehen in Oberstdorf als Co-Kommentator für die ARD.

Sechseinhalb Monate sind seit dem Kreuzbandriss von Wellinger vergangen

Sechseinhalb Monate sind seit seinem Kreuzbandriss beim Training in Österreich vergangen. Eine lange und qualvolle Zeit, in der dem Schlaks anfangs „der Hammer auf den Kopf“ fiel. Die Anlaufspur herunterzufahren, vom Bakken abzuheben und nach dem Flug den Telemark zu setzen – damit ist wohl erst im März wieder zu rechnen. Wellinger: „Ich bin schon nahe an einigermaßen normal – aber nicht beim Skispringen. Und wenn ich auf die Schanze gehe, gibt’s nur ganz oder gar nicht. Ich werde keinen 50-Prozent-Sprung machen.“

Die Reha nutzt Wellinger nicht nur zur körperlichen Gesundung, auch sein BWL-Studium treibt er mithilfe eines Praktikums bei seinem Sponsor, einem Getränkehersteller aus dem Salzburger Land, voran. Und nach Oberstdorf will er seinen Teamkollegen Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe und Karl Geiger auch beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen motivierend zur Seite stehen. „Mal schau’n“, sagte Andreas Wellinger schelmisch grinsend, „vielleicht ergibt es sich ja noch spontan, dass ich zum großen Finale nach Bischofshofen fahren darf – um einen entsprechenden Sieg zu feiern.“ (ab)