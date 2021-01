Warum ein deutscher Tournee-Sieg nur eine Frage der Zeit ist

Bischofshofen/Essen. Kamil Stoch gewinnt erneut die Vierschanzentournee. Die Ansprüche der DSV-Adler auf einen Gesamtsieg sind aber berechtigt. Ein Kommentar.

Überraschungen machen einen großen Anteil an der Faszination für den Sport aus. Doch viel zu häufig lassen Mannschaftsaufstellungen oder persönliche Bestleitungen vor Wettkämpfen erahnen, wer der Sieger sein wird. Geld schießt Tore? Auch ohne immerwährende Gültigkeit ein zu Recht ungeschriebenes Sportgesetz.

Im Skispringen ist es besonders schwierig, die Konkurrenz dauerhaft zu dominieren – auch wenn es natürlich über Wochen oder gar eine ganze Saison den einen Überflieger geben kann. Nach Ryoyu Kobayashis Grand-Slam-Sieg bei der Vierschanzentournee 2019 dachten viele, der Japaner hatte mit seinem Stil das Skispringen nachhaltig verändert und wurde es fortan dominieren. Heute ist Kobayashi nicht mal Stammgast in den Top 15.

Kamil Stoch ist in Polen ein Volksheld

Die mutigen Flieger sind aber ungemein abhängig von der körperlichen und der mentalen Form, sie entscheiden auch bei der Tournee bei den DSV-Adlern über Schlagzeilen wie Air Eisenbichler oder Geiger Sturzflug.

Weder die eine noch die andere gab es nun zum Ende des deutsch-österreichischen Schanzen-Spektakels, das Kamil Stoch zum dritten Mal gewann. Der 33 Jahre alte Pole, in seiner Heimat so populär wie Robert Lewandowski, ist das Muster an Beständigkeit, das die deutschen Springer gerne waren, um sich mal wieder mit dem Goldenen Adler zu belohnen.

20 Jahre sind seit Hannawalds Triumph vergangen

Wenn aber der dreimalige Weltmeister Markus Eisenbichler in nicht bester Verfassung und Karl Geiger unmittelbar nach einer zweiwöchigen Corona-Isolation an das Podium heran beziehungsweise darauf fliegen können, besteht zu Recht die Hoffnung auf einen Triumph im nachsten Winter. Der erste deutsche Gesamtsieg 20 Jahre nach Sven Hannawald ginge dann ja auch als echte Überraschung durch.